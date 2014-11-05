HDP saldırısında tutuklanan zanlının ilk ifadesi ortaya çıktı

Halkların Demokratik Partisi (HDP) Meclis Üyesi Ahmet Karataş’a bıçaklı saldırıda bulunan E.A. sabah saatlerinde ifadesinin alınması için Ankara Adliyesi’ne getirildi. Savcılık ifadesi biten E.A. tutuklanma istemi ile mahkemeye sevk edildikten sonra tutuklandı. "Güvenlik görevlisi olduğunu, olayın mağdurunu tanımadığını ve herhangi bir husumeti olmadığını" söyleyen E.A., sorgusunda "Son dönemlerde meydana gelen sokak olayları, güvenlik görevlisi vatandaşların arkadan pusu kurularak şehit edilmesi gibi durumlar bende tepki oluşturdu" dedi. "Bu olaylara son vermesi için yetkililerle konuşmak üzere HDP Genel Merkezi’ne gitmeye karar verdim" diyen zanalı, "Yanıma da daha önceden taşıdığım bıçağı almıştım. HDP Genel Merkezi’nde yetkililer ile konuşup yapılan gösterilerin ve insanları öldürmenin yanlış olduğunu söylemek, bu işten vazgeçilmesini ifade etmekti" ifadelerini kullandı

'Bu olayı münferiden tek başıma gerçekleştirdim'

Olay yerine gittiğinde kapıyı olay mağdurunun açtığını anlatan E.A., sorgusunda şunları söyledi: "Erzurum’dan geldiğimi, öğrenci olduğumu, arkadaşlarımın parasal sıkıntıları olduğunu ve bu konuları genel sekreter ile konuşmak istediğimi söyledim. O da beni buyur etti. Bekleme salonunda beklemeye başladım. Sağı solu gözlemledim. Sonra da üzerimde taşıdığım bıçak ile mağdura saldırarak vücudunun muhtelif yerlerine birkaç kez vurdum. Sonrasında da oradan ayrıldım. Bu olayı münferiden tek başıma gerçekleştirdim. Bu konuda beni herhangi bir kimse azmettirmemiştir."