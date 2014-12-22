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Adapazarı'nda HDP binasına kundaklama girişimi!

HDP Sakarya İl Başkanı Karataş: Bu yıl içinde parti binasına yönelik 3. saldırı girişimi. İçeride 5 sivil daire de bulunuyor, ikinci Madımak'ı yaşayabilirdik

22 Aralık 2014 01:17

İnan Ketenciler

Adapazarı'nda kimliği henüz belirlenemeyen iki kişi, Kavaklar Caddesi'ndeki HDP Sakarya İl Başkanlığı'nı ateşe verdi. Yoldan geçenlerin parti binasındakilere haber vermesi üzerine, partililer yangına büyümeden müdahale ederek söndürdü.

Saat 19.00 sıralarında kimliği belirlenemeyen iki kişi, Adapazarı’nda bulunan HDP il binasını kundaklamaya kalkıştı. 5 dairenin de bulunduğu apartmanı benzin dökerek yakmaya çalışan saldırganlar fark edilince kaçtı. Yoldan geçen vatandaşların partililere haber vermesi üzerine yangına büyümeden müdahale edildi.

Saldırıyla ilgili T24’e konuşan HDP Sakarya İl Başkanı Yaşar Karataş, “Bu yıl içinde parti binamıza yapılan üçüncü saldırı. 2014 yılı içinde yapılan iki saldırı hakkında suç duyurusunda bulunduk. Ancak, savcılıktan soruşturmanın akıbetiyle ilgili dönüş olmadı. Binada, HDP dışında 5 sivil daire ve içinde  yaşayan insanlar var. Erken fark edilmeseydi ikinci Madımak’ı yaşayacaktık” dedi.

Yaşar Karataş, diğer günlerde sivil bir polis aracının parti önünde bekleyerek binaya girip çıkanları izlediğini söyleyerek, “Ancak bugün her nedense saldırı sırasında sivil polis aracı orada yoktu. Yarın (22 Aralık 2014 - T24) saldırıyla ilgili bir basın toplantısı düzenleyeceğiz” diye konuştu.

 

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