DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu serbest bırakıldı

Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nde işten çıkarılan işçilerin işe geri alınması amacıyla bu sabah rektörlük binasını işgal eden DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu’nun da aralarında bulunduğu 30 kadar işçiye polis müdahale ederek gözaltına aldı.

Gözaltına alınan işçilerin Maltepe'deki Esenkent Karakolu'na götürüldükleri öğrenildi.

Çerkezoğlu ve Dev Sağlık-İş üyesi işçiler Maltepe Üniversitesi Hastanesi’nin yönetim köşkünü sabah saatlerinde işgal ederek rektörle görüşmek istediklerini belirtmişti. Bina önüne Çevik kuvvet ekipleri yığılırken, müdüriyetin önündeki erkek işçiler darp edilerek gözaltına alındı. Bir işçinin omzunun çıktığı belirtildi. Balkondaki ve çatıdaki işçiler de yaka paça gözaltına alındı.

Arzu Çerkezoğlu ve 10 işçi serbest bırakıldı

Maltepe Üniversitesi Hastanesi'nde sendikalı oldukları için işten çıkarılan 94 işçinin, bu sabah rektörle görüşme talepleri reddedilince giriştiği yönetim binasını işgal eylemi sırasında gözaltına alınanlar ifade işlemlerinden sonra serbest bırakılmaya başlandı.

DİSK Genel Sekreteri Arzu Çerkezoğlu ile birlikte Devrimci Sağlık İş sendikasından 10 kadın işçi serbest bırakıldı.