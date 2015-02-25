Şemdinli'de asker, kaçak ticaret yapan köyülülere mühadale etti

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derindere köyünde askerler, sınırdan kaçak ticaret yaptıkları iddiasıyla köylülere gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti.

DİHA'nın haberine göre; askerlerin köyü ve çevresini zırhlı araçlarla abluka altına aldığı ve askeri birlikleri de köye konumlandırıldığı bildirilirken, asker müdahalesi sonucu Mesut Ekinci, ayağına isabet eden gaz bombasıyla yaralandı.

Olaylar esnasından Celal Ekinci isimli vatandaşın kafasından, bir askerin de hafif yaralandığı öğrenildi.

Giriş çıkış yasağından dolayı başka yaralı ve gözaltı olup olmadığı konusunda net bir bilgi edinilemedi.