T24 LogoT24 Logo
Gündem

Şemdinli'de asker, kaçak ticaret yapan köyülülere mühadale etti

Çıkan olayda biri asker 3 kişi yaralanırken, asker ablukası altındaki köye giriş çıkışlara izin verilmiyor

25 Şubat 2015 22:52

Hakkari'nin Şemdinli ilçesine bağlı Derindere  köyünde askerler, sınırdan kaçak ticaret yaptıkları iddiasıyla köylülere gaz bombaları ve plastik mermilerle müdahale etti.

DİHA'nın haberine göre; askerlerin köyü ve çevresini zırhlı araçlarla abluka altına aldığı ve askeri birlikleri de köye konumlandırıldığı bildirilirken, asker müdahalesi sonucu Mesut Ekinci, ayağına isabet eden gaz bombasıyla yaralandı.

Olaylar esnasından Celal Ekinci isimli vatandaşın kafasından, bir askerin de hafif yaralandığı öğrenildi.

Giriş çıkış yasağından dolayı başka yaralı ve gözaltı olup olmadığı konusunda net bir bilgi edinilemedi.

 

ETİKETLER

şemdinliderindereaskersınır kaçakçılığımüdahale

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Suudi Arabistan'a kar yağdı...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Bakan Selçuk: Asgari ücret jestimiz 75 lira...

İran, Ukrayna uçağını düşürdüğünü açıkladı: Kazara vuruldu...

Yavaş: Ankara Büyükşehir Belediyesi'ndeki ihalelerin FETÖ bağlantıları konusunda elimizde en...

Marmara'da 4.8 büyüklüğünde deprem: İstanbul ve çevre illerde hissedildi...

Ziraat Bankası'ndan krediyi aldı, konkordato ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24