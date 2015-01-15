Polis kurşunuyla öldürülen Ümit Kurt'un ailesi: İki elimiz katillerin yakasında olacak

Şırnak'ın Cizre ilçesinde 6 Ocak tarihinde polis kurşunuyla hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ümit Kurt'un babası Abdullah Kurt, "Her iki dünyada da iki elim katillerinin yakasında olacak" dedi. Anne Nafiye Kurt da, "Bu olaylarda ölen bütün çocuklar benim yavrumdur. Bir anne olarak oğlumun katillerinin bulunmasını istiyorum" diye çağrıda bulundu.

Cizre'de yaşanan gerilim tırmanarak devam ediyor. 14 yaşındaki Ümit Kurt'un 6 Ocak'taki ölümünün üzerinden 10 gün geçmeden dün de 12 yaşındaki Nihat Kazanhan açılan ateş sonucu yaşamını yitirdi.

Radikal'den İdris Emen'in haberine göre, Ümit Kurt’un babası Abdullah Kurt, Oğlunun ölümünün aydınlatılmasını isteyerek, "Benim oğlum harçlığını çıkartmak için 20 liraya çalışıyordu. Kimseye bir zararı dokunmadı. Ekmek parası için çalışırken kalbinden vurularak öldürüldü. Faillerin bulunmasını istiyorum" diye konuştu.

'20 lira yevmiye alıyordu'

Vurulduktan sonra Ümit’in yaklaşık yarım saat olay yerinde kan kaybettiğini belirten baba Kurt, "Olayın yaşandığı gün Antalya’dan yeni dönmüştüm. Bir akrabam beni telefonla arayıp Ümit’in çatışmada yaralandığını ve hastaneye kaldırıldığını bildirdi. Apar topar gittik. Biz gidene kadar hayatını kaybetmişti. Oğlumun yüzünü morgda gördüm. Görgü tanıklarıyla konuştum. Çatışmanın yaşandığı sokakta oğlum bir boya ustasının yanında çıraklık yapıyordu. Günlük 20 lira alıyordu. Sokak sakinken Ümit ustasından izin alarak tuvalete gitmek istemiş ve inşaattan sokağa çıkmış. Sokağa çıkar çıkmaz kurşun kalbine isabet etmiş. Oğlum vurulurken sokakta zırhlı araçlar dışında kimse yoktu. Onlar vurmadıysa kim vurdu?" dedi.

Elbiseleri kayıp

Oğlu için açılan soruşturma dosyasına konulan gizlilik kararını eleştiren baba Kurt sözlerine şu şekilde devam etti:

"Hastanede oğlumun ölümüyle ilgili yetkililerden bilgi almak istedim. Ancak kimse benimle konuşmadı. Oğlumun elbiselerini almak istedim. Ancak elbiseler kaybolmuştu. Elbiselere ne olduğunu bilmiyorum. Olay sonrasında savcıyla görüştüm. Savcıya oğlumun katilinin devlet olduğunu söyledim. Ancak olay aydınlatılacağına soruşturma dosyası için gizlilik kararı alındı. Gizlilik kararının alınması, faillerin aklanacağı anlamına geliyor. Benim oğlum harçlığını çıkartmak için 20 liraya çalışıyordu. Kimseye bir zararı dokunmadı. Ekmek parası için çalışırken kalbinden vurularak öldürüldü. Her iki dünyada da iki elim katillerinin iki yakasında olacak."

Anne: Ölen bütün çocuklar benim yavrum

Oğlunu öldürenleri affetmeyeceğini söyleyen anne Nafiye Kurt da şunları söyledi:

"Babası çalışamadığı için Ümit ona yardım amaçlı üç gün önce işe başladı. Oğluma nasıl kıydılar anlamıyorum. Benim oğlum yoksulluk içinde büyüdü. Kimseye bir zararı dokunmamıştı. Eylemlere bile katılmıyordu. Bu olaylarda ölen bütün çocuklar benim yavrumdur. Bir anne olarak oğlumun katillerinin bulunmasını istiyorum."