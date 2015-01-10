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Ümit Kurt'un Cizre'de öldürüldüğü sokakta vurulan memur: Eve kaçmasaydım ölebilirdim

'Yardımıma gelen arkadaşlarım ambulans çağırdı. Ancak ambulans mahalleye giremedi bile'

10 Ocak 2015 13:13

Cizre'de 14 yaşındaki Ümit Kurt'un polis kurşunuyla öldürüldüğü 6 Ocak tarihinde yaralanan memur Çebi Sakçak, 'vurulduktan sonra kendimi eve atmasaydım ölebilirdim' diyor.

Cizre'de hendeklerin kapatılmaya başlandığı 6 Ocak tarihinde Ziraat sokakta 14 yaşındaki boyacı Ümit Kurt polis kurşunuyla yaşamını yitirdi. Aynı ateşle vurulan memur Çebi Sakçak ise şanslıydı, olayı yaralı olarak atlattı.

Halen tedavi gördüğü Cizre Devlet Hastanesi’nde Radikal’den İdris Emen’e konuşan Sakçak'a isabet eden kurşun sırtından girerek karın boşluğuna denk gelmiş. Sakçak o gün yaşadıklarını şu sözlerle anlatıyor:

"Cizre Ticaret ve Sanayi Odası’nda memur olarak çalışıyorum. O gün iş yerimden çıkıp eve doğru gittim. Üzerimde takım elbise olduğu için memur olduğum da ortadaydı. Hendeğin bulunduğu köşeyi geçtiğimde sokak ortasında üç tane akrep tipli zırhlı aracın durduğunu gördüm. Ancak sokak son derece sakindi. Olay yoktu. Zırhlı aracı geçtikten sonra evin kapısını açar açmaz arkadan ateş açıldı. Kurşunlardan biri sırtıma isabet etti. Kendimi hemen eve attım. Eğer eve girmeseydim ölebilirdim. Yardımıma gelen arkadaşlarım ambulans çağırdı. Ancak ambulans mahalleye giremedi bile. Sivil bir araçla hastaneye gitmek zorunda kaldım. Benim vurulduğum sokakta Ümit Kurt hayatını kaybetti. Suç duyurusunda bulundum. Bana ateş edenlerden de davacı olacağım."

 

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