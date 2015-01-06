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Cizre'de 14 yaşındaki Ümit Kurt polis kurşunuyla öldürüldü

Şırnak'ın Cizre ilçesinde polisin zırhlı araçtan açtığı ateş sonucunda 14 yaşındaki Ümit Kurt hayatını kaybetti

06 Ocak 2015 23:28

Şırnak'ın Cizre ilçesinde zırhlı araçlardan açılan ateş sonucunda Ümit Kurt isimli 14 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi.

Şırnak'ın Cizre ilçesi İdil Caddesi üzerinde bir araya çok sayıda gence polis, zırhlı araçlarla müdahale etti. Gençler, polisin müdahalesi ardından Cudi Mahallesi'nin ara sokaklarına dağılırken, polis gençlerin ardından sokak aralarına girdi.

DİHA'nın haberine göre, polislerin zırhlı araçlardan gençlerin üzerine ateş açması sonucu 14 yaşındaki Ümit Kurt isimli çocuğun yaşamını yitirdiği, çok sayıda kişinin de yaralandığı belirtildi.

Polis saldırısında yaşamını yitiren yurttaş ve yaralanan çok sayıda kişinin Cizre Devlet Hastanesi'ne götürüldü.

İlçede güvenlik güçleri tarafından güvenlik önlemleri artırıldı.

 

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