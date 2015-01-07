Cizre'de polisin vurduğu Ümit Kurt’un bekletildiği morga 20 plakasız polis aracı!

14 yaşındaki boyacı Ümit Kurt'un dün polis kurşunuyla öldürüldüğü Cizre'de hastane morgu önüne giden 20'ye yakın akrep, panzer gibi zırhlı araçların ve polis otomobillerinin hepsinin plakasının sökülmüş olduğu görüldü.

Şırnak’ın Cizre ilçesinde polis kurşunuyla öldürülen 14 yaşındaki boyacı çırağı Ümit Kurt’un cenazesi otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu’na gönderildi. Otopsinin tamamlanmasının ardından cenaze Cizre'deki ailesine teslim edilmek üzere yola çıktı. Polis saldırısında yaralanan Cizre Sanayi ve Ticaret Odası çalışanı Çelebi Sakçak da hastanede tedavi altında.

İnsan Hakları Derneği (İHD) Şırnak Şube Başkanı Emirhan Uysal, Kurt’un vurulduğu olay yerine ve kaldırıldığı hastaneye giderek incelemelerde bulundu.

Uysal Bianet’ten Ayça Söylemez'e yaptığı açıklamada, Cizre Devlet Hastanesi’ne ve morgun önüne giden 20’ye yakın akrep, panzer gibi zırhlı araçların ve polis otomobillerinin hepsinin plakasının sökülmüş olduğunu anlattı.

Uysal, olay yerinde görgü tanıklarıyla yaptığı görüşmenin ardından dinlediklerini şöyle aktardı:

“Polisin zırhlı araçları kapatılmış olan hendeklerin yanından mahalleye giriyor. Ortada hiçbir olay yokken, eylem veya kalabalık yokken… Kaymakamın anlattığına göre polis yüzü kapalı, silahlı kişiler görüp ateş etmiş. Ancak ateş edilenlerden biri işten dönen boyacı çırağı diğeri de işinden dönen, üzerinde takım elbise bulunan bir memur. İkisinin de yüzü kapalı değil. Boya yapmaktan dönen çocuğun üzerinde iş elbisesi var. Yaralanan memurun tedavisi sürüyor, hayati tehlikesi yok ama doktorlar felç kalma riski olabileceğini belirtti. Bu olay dün 18.00 sıralarında oluyor.”

Avukat Emirhan Uysal, otopsiye giren doktorlar da görüştüğünü, mermi isabet eden iki kişinin de arkasından vurulduğunu söyledi, “Ateş edilirken kaçıyorlar, bu nedenle de tahminimce arkadan vurulmuşlar” dedi.

Arkadaşı olayı anlattı

14 yaşındaki Ümit Kurt'un ölümüne tanıklık eden ve boya-badana işinde birlikte çalıştığı arkadaşı E.K., bir anda elektriklerin kesildiğini ve mahalleye giren polislerin zırhlı araç üzerinden etrafa rastgele ateş açtıklarını, Ümit Kurt'un da bu sırada öldürüldüğünü söyledi.

Fırat Haber Ajansı’nın haberine göre, E.K., Kurt’un dün akşam kendisine boya-badana işinde yardım etmek için Cudi Mahallesi’ne geldiğini belirtti.

E.K. şunları söyledi:

"Ne olduğunu anlamadık bir anda Ümit yere düştü. Hastaneye kaldırdık ama yaşamını yitirdi. Arkadaşım Ümit gençlik çalışanı değildi ve benim yanımda çalışıyordu.”