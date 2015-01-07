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'Ümit boya badanaya yardım için gelmişti, polis rastgele ateş açtı, öldü!'

Cizre'de polis kurşunuyla ölen 14 yaşındaki Ümit Kurt'un arkadaşı Karakuş, yaşadıklarını anlattı

07 Ocak 2015 02:08

Cizre'de polisin açtığı ateş sonucu yaşamını yitiren 14 yaşındaki Ümit Kurt'un ölümüne tanıklık eden arkadaşı Emrah Karakuş, "Kurt'un kendisine boya-badana işinde yardım etmek için Cudi Mahallesi’ne geldiğini" belirtti.

Karakuş, "Bir anda elektriklerin kesildiğini ve mahalleye giren polislerin zırhlı araç üzerinden etrafa rastgele ateş açtıklarını, Ümit'in de bu sırada öldürüldüğünü" söyledi.

Fırat Haber Ajansı'nda (ANF) yer alan habere göre, halen Cizre Devlet Hastanesi'nde bekletilen Ümit Kurt'un cenazesi, otopsi için Diyarbakır Adli Tıp Kurumu'na gönderilecek.

Ajans haberinde, güvenlik güçlerinin sokağa girmesini engellemek için açılan hendeklerin kapatılmasından sonra mahallenin içine zırhlı araçlarla girdiği belirtilen polisin "etrafa rastgele ateş açtığı" aktarıldı. Polisin kurşunuyla hayatını yitiren Ümit Kurt'un ölümüne tanıklık eden arkadaşı Emrah Karakuş, yaşadıklarını şöyle anlattı: 

"Bir anda elektrikler kesildi ve onlarca zırhlı araç mahalleye girip etrafa rastgele ateş açtılar. Ne olduğunu anlamadık bir anda Ümit yere düştü ve vuruldu. Onu hastaneye kaldırdık ama yaşamını yitirdi. Arkadaşım Ümit gençlik çalışanı değildi ve benim yanımda çalışıyordu." 

Polisin açtığı ateş sonucu Cizre Sanayi ve Ticaret Odası'nda çalışan 26 yaşındaki Çelebi Sakçak'ın da sırtından aldığı kurşunla ağır yaralandığı ve hastanede tedavi edildiği belirtildi. 

 

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