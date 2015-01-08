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Gizlilik kararı alındı, Cizre’de 14 yaşında öldürülen Ümit Kurt’un otopsi sonucunu kimse göremeyecek!

Ümit Kurt, polis kurşunuyla hayatını kaybetmişti

08 Ocak 2015 18:38

Cizre Savcılığı, polisin açtığı ateşle yaşamını yitiren 14 yaşındaki Ümit Kurt cinayetiyle başlattığı soruşturmada "gizlilik" kararı aldı. Kurt'un olaydan sonra kaldırılıp, hayatını kaybettiğinin belirlendiği Cizre Devlet Hastanesi yetkilileri, Kurt'un ölümü ile ilgili hazırlanan ön otopsi tutanağını alınan bu "gizlilik" kararı doğrultusunda kimse ile paylaşamayacaklarını belirtti.

Şırnak'ın Cizre ilçesinde, 6 Ocak gecesi bir guruba müdahale sırasında polisin açtığı ateş sonucu kurşunların hedefi olup, yaşamını yitiren boyacı çırağı Ümit Kurt (14) cinayetiyle ilgili Cizre Savcılığı tarafından başlatılan soruşturmada, failler henüz ortaya çıkarılamazken dosya için "gizlilik" kararı alındı. Dicle Haber Ajansı’nda yer alan habere göre, Kurt'un olaydan sonra kaldırılıp, hayatını kaybettiğinin belirlendiği Cizre Devlet Hastanesi yetkilileri, Kurt'un ölümü ile ilgili hazırlanan ön otopsi tutanağını alınan bu "gizlilik" kararı doğrultusunda kimse ile paylaşamayacaklarını belirtti.

Kurt'un öldürülmesi olayıyla ilgili Şırnak Barosu ve İHD üyeleri tarafından olay yerinde yapılan inceleme sonucunda hazırlanacak rapor, önümüzdeki günlerde kamuoyu ile paylaşılacak.

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