Şırnak Barosu'nun raporuna göre 14 yaşındaki Ümit Kurt, polis tarafından hedef gözetilerek vuruldu!

Şırnak Barosu İnsan Hakları Merkezi, Cizre'de 6 Ocak günü yaşanan olaylarla ilgili raporunda, polis kurşunuyla hayatını kaybeden 14 yaşındaki Ümit Kurt'un vurulmasını da ele aldı: "Tam kalbinden vurulmuş olması, vurulduğu yerin elektrik direği ile duvar arasında kalması sebebiyle korunaklı olması, hedef gözetilerek vurulduğunu göstermektedir."

Şırnak Barosu İnsan Hakları Merkezi, 14 yaşındaki Ümit Kurt’un polis tarafından vurulduğu 6 Ocak olaylarıyla ilgili bir rapor hazırladı. Rapora göre Ümit Kurt, olayların yaşandığı 6 Ocak günü hedef gözetilerek vuruldu. Radikal’den İdris Emen’in haberine göre, raporda ayrıca, 6 Ocak tarihinden önce Cudi, Nur ve Sur Mahallesi’ndeki hendeklerin kapatılması için Cizre Belediyesi ile Cizre Kaymakamlığı’nın uzlaştığı belirtiliyor.

Raporda şu tespitlere yer verildi:

- Cizre ilçesi Cudi mahallesinde kazılan hendeklerin, Cizre Belediyesi ve Cizre Kaymakamlığının ortak çaba ve uzlaşısı ile kapatılması kararı alınmış ve 06.01.2015 tarihinde Ziraat sokağın girişinde bulunan hendek Belediye çalışanları tarafından kapatılmıştır. Aynı gün saat 18.00 sularında Ziraat Sokak ve çevresindeki sokaklarda elektrik kesilmiştir. Sokak sakinlerinle yapılan görüşmede trafoda herhangi bir sorun olmadığı, sigorta atmadığı, elektriğin polis araçlarının sokağa girmesinden hemen önce kanaatlerince bilinçli olarak kesildiği bilgisi tarafımıza iletilmiştir.

- Saat 18.20 sularında, tam yemek vaktinde Emniyet güçlerine ait 10 kadar zırhlı araç herhangi bir eylem, provokasyon, gösteri, taş atma, yol kesme, kamu huzur ve güvenliğini rahatsız ve tehlikeye sokacak gösteriler olmaksızın Ziraat sokağa girmişlerdir. Mahalle sakinleri o saatte işten dönen birkaç kişi dışında sokakta kimse olmadığını, yemek saati olduğundan evlerinde olduklarını, elektrik de kesik olduğundan çok karanlık olduğunu, birden kanas cinsi silaha ait sesleri duyduklarını, pencerelerden baktıklarında polislerin zırhlı araçlarla sokağa girdiğini gördüklerini beyan etmişlerdir.

- Zırhlı araçlardan açılan ateş sonucu önce boya badana işinde çalışan ve evine dönmekte olan 14 yaşındaki Ümit Kurt isimli vatandaş vurulmuştur. Ümit Kurt’un tam kalbinden vurulmuş olması, vurulduğu yerin elektrik direği ile duvar arasında kalması sebebiyle korunaklı olması, Ümit Kurt’un hedef gözetilerek vurulduğunu göstermektedir. Ümit Kurt vurulduğu sırada üzerinde boya badana yaparken giydiği boya olmuş giysiler vardır. Ümit Kurt vurulduktan sonra zırhlı araçlardan ateş edilmeye devam edildiğinden vatandaşlar hemen hastaneye kaldıramamıştır. Ümit Kurt’un yere düşmesinin ardından zırhlı araçlar sokaktan çıkmaya başlamış bu sırada Cizre Ticaret Sanayi Odasında memur olarak görev yapan Çeli Sakçak iş çıkışında Ziraat sokakta bulunan evinin önüne geldiği vakitte kasığından vurularak yaralanmıştır. Çeli Sakcak vurulduğu sırada üzerinde takım elbisesi vardır. Son olarak aracı ile olay yerine gelen ve evinin önüne aracını park eden bir şahsa araçtan iner inmez ateş açılmış, kendisini aracın arkasına attığından şahıs yaralanmamış ancak aracın camına ve direksiyona kurşun isabet etmiştir.

- İsmini vermek istemeyen ve gizli tutulmasını isteyen mahalleliler ile yapılan görüşmelerde de olay anında sokakta herhangi bir eylem olmadığı, zırhlı araçlar gelmeden önce elektriklerin trafoya bağlı olmayan nedenler ile kesildiği, zırhlı araçların sokağa gelerek gördükleri kişileri hedef gözeterek ateş ettikleri ve bu şahısların bu şekilde vurulduğu, bunun haricinde ismini vermek istemeyen başka bir kişi akrabası aracını park edip araçtan inmek üzere iken direk olarak kendisine doğru ateş edildiği ancak o sırada aracın arkasına saklandığından kurşunların araç ve camına isabet ettiğini belirtmiş ve buna ilişkin olarak da fotoğraflamalar yapılmıştır. Sokaktaki bazı evlerin duvarlarında kurşun izleri olduğu da gözlemlenmiştir.

Raporun sonuç bölümünde ise şu ifadeler kullanıldı: ‘’olayın hemen ertesinde dile getirilmesine rağmen halen zırhlı araçların plakalarının takılmamış olması emniyetin güvenirliğini sarsmaktadır. Halk nezninde olayların sorumlusu olarak görülen Cizre Emniyet Müdürünün görevden alınmasının ilçede sükuneti sağlayacağı kanaatindeyiz. Aynı şekilde meydana gelen ölüm ve yaralanma olaylarının faillerinin ortaya çıkarılması için titizlikle bir çalışma yürütüldüğünün adliye ve idareciler tarafından medya vasıtasıyla açıklanması gerekmektedir. Aynı şekilde medyanın emniyetten aldığı bilgileri açıklamak yerine olaydaki somut bulguları tarafsız bir şekilde açıklaması gerekmektedir. Olayın hemen ertesinde Ümit’in polisle çatıştığı için öldüğü yönünde yapılan haberler hem aileyi hem de toplumu üzmüştür.’’