Çorum'da 'yatılı okulda taciz' soruşturması

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Pervari’de ne olmuştu?

Toprak, kentteki bir yatılı ilköğretim bölge okulunda eğitim gören bazı öğrenci velilerinin şikayeti üzerine konu hakkında adli ve idari soruşturma başlattıklarını söyledi.Sekizinci sınıfta okuyan bazı kız öğrencilere tacizde bulunduğu öne sürülen Müdür Başyardımcısı B.Ş'nin (53), müdür başyardımcılığı unvanının alınarak, merkeze bağlı bir köye öğretmen olarak atandığını belirten Toprak, şunları söyledi:''B.Ş. hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca kendisine disiplin ve maaş kesim cezası da uygulandı. Açığa alınması konusunda da çalışma başlattık. Kısa bir süre içerisinde açığa alınacaktır.''Geçtiğimiz günler de ortaya çıkan Siirt'in Pervari’deki ilçesindeki Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda okuyan ve yaşları 13 ile 14 arasında değişen 8 erkek öğrenci, uygunsuz fotoğrafını çekip şantaj yaptıkları aynı okul öğrencisi 15 yaşındaki kıza tehditle getirttikleri 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldürdükleri ve 2 yaşındaki erkek çocuğa da tecavüz ettikten sonra derede ölüme terk ettikleri ortaya çıkmıştı.