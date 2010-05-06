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Yaşam

Çorum'da 'yatılı okulda taciz' soruşturması

Çorum'da bir yatılı ilköğretim bölge okulunda (YİBO) bazı kız öğrencilere tacizde bulunulduğu iddiası soruşturma başlatıldı.

06 Mayıs 2010 03:00

T24 - Çorum Valisi Mustafa Toprak, bir yatılı ilköğretim bölge okulunda (YİBO) bazı kız öğrencilere tacizde bulunulduğu iddiası üzerine adli ve idari yönden soruşturma başlatıldığını, tacizde bulunduğu ileri sürülen müdür başyardımcısının açığa alınacağını bildirdi.


'Alan razı satan razı size ne'


Toprak, kentteki bir yatılı ilköğretim bölge okulunda eğitim gören bazı öğrenci velilerinin şikayeti üzerine konu hakkında adli ve idari soruşturma başlattıklarını söyledi.


Sekizinci sınıfta okuyan bazı kız öğrencilere tacizde bulunduğu öne sürülen Müdür Başyardımcısı B.Ş'nin (53), müdür başyardımcılığı unvanının alınarak, merkeze bağlı bir köye öğretmen olarak atandığını belirten Toprak, şunları söyledi:


Kayseri'de yatılı okulda tecavüz iddiası


''B.Ş. hakkında Cumhuriyet Savcılığına suç duyurusunda bulunuldu. Ayrıca kendisine disiplin ve maaş kesim cezası da uygulandı. Açığa alınması konusunda da çalışma başlattık. Kısa bir süre içerisinde açığa alınacaktır.''



Pervari’de ne olmuştu?



Geçtiğimiz günler de ortaya çıkan Siirt'in Pervari’deki ilçesindeki Atatürk Yatılı İlköğretim Bölge Okulu’nda okuyan ve yaşları 13 ile 14 arasında değişen 8 erkek öğrenci, uygunsuz fotoğrafını çekip şantaj yaptıkları aynı okul öğrencisi 15 yaşındaki kıza tehditle getirttikleri 3 yaşındaki kız çocuğuna tecavüz edip öldürdükleri ve 2 yaşındaki erkek çocuğa da tecavüz ettikten sonra derede ölüme terk ettikleri ortaya çıkmıştı.

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