Okuldaki ölüme 275 bin lira tazminat

Maltepe'de okulda lavabonun üzerine düşmesi sonucu yaşamını yitiren 6 yaşındaki Efe Boz'un ailesinin idari mahkemede açtığı dava sonuçlandı.

İstanbul Maltepe'de, 2 yıl önce meydana gelen olayda Dumlupınar İlköğretim Okulu'nda lavabonun üzerine düşmesi sonucu ölen Efe Boz'un ölümüne ilişkin davada ailesinin idari mahkemede açtığı davada karar çıktı.

İstanbul 6. İdare Mahkemesi, İstanbul Valiliği ve Milli Eğitim Bakanlığı'nı suçlu buldu ve aileye 275 bin lira tazminat ödenmesine hükmetti.

İdarenin sorumluluğuna işaret eden mahkemenin kararı bozulmaz ise diğer davalara emsal teşkil edecek.

Karar sonrası açıklamalarda bulunan Efe’nin annesi Nurdan Boz, "Efe dışında okul çatısı altında hayatını kaybetmiş, takipsizlik kararı çıkmış, halen sürmekte olan davaların bence hepsine emsal teşkil edecek. Çünkü son 3 yılda Efe dışında 26 çocuk maalesef hayatını kaybetti" şeklinde konuştu.

Nurdan Boz, oğlunun ölümüyle ilgili yapılan savunmayla ilgili de bir kez daha üzüntüsünü dile getirdi:

"Bu dava açıldığı zaman Milli Eğitim Bakanlığı ve İstanbul Valiliği, ‘Efe kendi kusurlu hareketleri nedeniyle öldü. Efe yaramazdı..’ diye bir savunma yapmışlardı. Benim oğlum tamamen alınmayan tedbirler nedeniyle 22 dakika can çekişti. Ama kimsenin haberi olmadı. Hiçbir çocuk bu şekilde ölümü hak etmiyor."