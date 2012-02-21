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TBMM Efe Boz raporunu görüşecek

Gündem Çocuk’un verilerine göre, son iki yılda en az 15 çocuk öldü

21 Şubat 2012 16:45

 

 
Hülya Karabağlı - T24 / Ankara
 
TBMM Dilekçe Komisyonu, ‘okullarda fiziki şartlar ve donanım yetersiz’ dediği, Efe Boz raporunu yarın 22 Şubat Çarşamba günü yapacağı Genel Kurulu’nda karara bağlayacak. Dumlupınar İlköğretim Okulu Ana Sınıfı Öğrencisi Efe Boz, düşen lavabonun boğazını kesmesi sonucu 6 yaşında hayatın kaybetti. Gündem Çocuk Derneği verilerine göre, son iki yılda okullarda meydana gelen kazalarda en az 15 çocuk hayatını kaybetti. Gündem Çocuk, bu rakamın daha fazla olabileceğine dikkat çekiyor.
 
12 Mayıs 2010’da ölümünün ardından Efe’nin ailesi mücadeleyi hiç bırakmadı. ‘Başka Efeler ölmesin’ diye TBMM’de kurulan bir alt komisyonla olay canlı tutuldu. Bir yanda da dava devam ediyor. Okul yöneticileri, öğretmenleri ve binanın deprem güçlendirme inşaatını üstlenen müteahhit firmanın 4 çalışanı yargılanıyor.
 

43 bin 276 imzalı dilekçe

 
Boz alayının araştırılması için Dilekçe Komisyonu’na 43 bin 276 imzalı dilekçe geldi. Toplumun hassasiyetini göz ardı etmeyen komisyon, aylardır tüm taraf ve ilgilileri birebir dinledi. Dilekçe Komisyonu Genel Kurulu’nun yarın 22 Şubat günü yapacağı toplantıda görüşülecek raporda, okullarda öğrencilerin güvenliğini sağlayacak fiziki şartlar ile donanımların yetersiz olduğu ve belli bir standardının bulunmadığı tespiti yapıldı.
 

Milli Eğitim ve Şehircilik Bakanlığı 

 
Raporda, sivil inisiyatiflerin verdiği bilgiye yer verilerek, “Okul standartlarının eksikliğine bağlı olarak azımsanmayacak sayıda yaralanmaların ve hatta can kayıplarının yaşandığı” dendi. Okul bina ve tesislerinin fiziki güvenliklerinin Milli Eğitim Bakanlığı ile Çevre ve Şehircilik Bakanlığı’nın görevleri arasında bulunduğu vurgulandı. Komisyon çalışması boyunca, okullardaki standart ve denetim öne çıkan iki konu oldu.

Son  iki yılda  en az  15 öğrenci

 
Gündem Çocuk Çocuk Hakları Merkezi’nin raporuna göre son iki yılda en az 15 çocuk okulda meydana gelen olaylarda yaşamını yitirdi. “Bunu engellemek mümkün “ diyen Gündem Çocuk, Boz ailesi ve Milli Eğitim Bakanlığı ile yakın işbirliği içinde.
 

Türkiye’de bir ilk yaşanacak

 
Gündem Çocuk Hakları Merkezi Yönetim Kurulu Üyesi  Mehmet Onur  Yılmaz,  T24’e yakın takipte tuttukları  Efe Boz’la ilgili, “ Türkiye için önemli bir dava.  Şu haliyle sonuçlansa dahi Türkiye’de okulda yaşamını yitiren bir çocuk yüzünden okul müdürü hapis cezası almış olacak. Bir ilk yaşanacak."
 
 

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