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"EFE BOZ" İMZALARI TBMM'DE ANKARA (A.A)

23 Nisan 2011 19:18

-"EFE BOZ" İMZALARI TBMM'DE ANKARA (A.A) - 23.04.2011 - İstanbul'un Maltepe ilçesindeki bir ilköğretim okulunda, düşen lavabonun boğazını kesmesi sonucu ölen anaokulu öğrencisi Efe Boz'un ailesi, ''okullarda güvenli eğitim alanları'' oluşturulması için toplanan yaklaşık 115 bin imzayı TBMM Başkanlığına iletti. Söz konusu imzaları TBMM'ye ulaştırmak üzere İstanbul'dan Ankara'ya yürüyen Efe'nin babası Kemal, annesi Nurdan ve ablası Yağmur Boz, kendilerine eşlik eden bir grup ile TBMM ziyaretçi kapısı önüne geldi. Buradan TBMM'ye alınan Kemal ve Nurdan Boz, beraberlerinde getirdikleri dilekçeleri başkanlık makamına teslim etti.  Daha sonra TBMM ziyaretçi kapısı önünde bir basın açıklaması yapan baba Kemal Boz, okullarda çocuklar için daha güvenli mekanlar isteği ve Efe'nin ölümünde sorumluluğu olanların daha ağır cezalar alması taleplerine ilişkin yaklaşık 115 bin dilekçeyi TBMM Başkanlığı Özel Kalem Müdürlüğüne verdiklerini belirtti. Aile ve kendilerine destek verenler daha sonra TBMM önünden ayrıldı. Adatepe Dumlupınar İlköğretim Okulu ana sınıfı öğrencisi Efe Boz, okulun tuvaletinde lavabonun düşerek kırılıp boğazını kesmesi sonucu 12 Mayıs 2010 tarihinde hayatını kaybetmişti. Küçük Efe'nin ailesi, eğitim yılı başında okullarda güvenli eğitim alanları oluşturulması istemiyle imza kampanyası başlatmıştı.

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