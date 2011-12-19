Efe Boz'un annesi okul müdürünü oğlunun fotoğrafıyla kovaladı

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Çocuklarımız ihmaller sonucu ölüyor



Dumlupınar İlköğretim Okulu Ana Sınıfı Öğrencisi 6 yaşındaki Efe Boz, 12 Mayıs 2010’da tek başına gittiği tuvalette düşen lavabonun boğazını kesmesi sonucu hayatını kaybetmişti. Efe’nin ölümünün ardından okul yöneticileri, öğretmenleri ve binanın deprem güçlendirme inşaatını üstlenen müteahhit firmanın 4 çalışanının sanık olarak yargılandığı davaya, Kartal 6. Asliye Ceza Mahkemesi’nde bugün devam edildi. Olayın yaşandığı tarihte okul müdürü olan Mustafa Katırcılar duruşmada ilk kez ifade verdi.Duruşmada ifade veren müteahhit Aslan Yavuz Haberdar, taşeron firma ile sürekli kavga eden okul müdürünün anasınıfı ve tuvalet inşaatını bizzat kendisinin yaptığını belirtti. Okul Müdürü Mustafa Katırcılar ise bu zamana kadar savcılığa sunmadığı inşaat fotoğraflarını hakime vererek, "Anasınıfı inşaatı için valilikten ek izin aldım. Müteahhit firma yaptı inşaatı. Üstelik diğer okullardan çıkardıkları lavaboları taktılar. Ben suçsuzum. Bu elim kazadan, ölünceye kadar sonsuz acı çekeceğim" dedi. Müdür Katırcılar, kazadan önce sallanan lavaboların tamiratını hademe Eyüp Armutçuklu’nun yaptığını söyledi.Duruşmada dinlenen müdür yardımcısı Fatma Metin ise, olay günü izinli olduğunu belirterek başka bir okulda eğitim verdikleri için anasınıfı tuvaletlerinin yapımında orada bulunmadığını belirtti. Duruşma Şubat 2012’ye ertelendi.Duruşma çıkışında Nurdan Boz, elinde oğlunun bulunduğu fotoğrafla birlikte hızla uzaklaşan okul müdürü Mustafa Katırcılar’ın peşinden koşarak "Vicdansız, sen müteahhitliğe soyundun Efe’yi öldürdün. Efe senin yakanı hiç bırakmayacak. Ancak öyle kaçarsın. Katil burada, Efe nerede. Efe kadar cesaretin yok. Müteahhitlik yerine öğretmenlik yapsaydın Efe ölmeyecekti" diye bağırdı.Duruşmaya ÖDP Genel Başkanı Alper Taş ile bir grup partili de katıldı. Taş, " Okullarda ihmaller sonucu çocuklarımız ölüyor ve yetkililer önlem almamakta ısrar ediyor. Boz Ailesi’nin bu mücadelesinde yanlarında yer alıyoruz" dedi. Duruşmada aileye destek olan grup ise alkışlarla okul müdürü Katırcılar’ı protesto ederken, "Katiller burada Efe nerede?" diye slogan attı.