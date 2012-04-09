Efe Boz ve kederli aileler 4+4+4'ün riskleri için Meclis'te

HÜLYA KARABAĞLI / Ankara

Gündem Çocuk Derneği ve acılı aileler, yeni yasa düzenlemesiyle 5 ve 5.5 yaşındaki çocukların anne kucağından çıkıp doğrudan ilkokula başlamasının sakıncalarını anlatacak. “Kalabalıklara karşı korumasız bu çocukların okullarda ölüm ve yaralanma riskleri var” diyecek. Çocuklar için okul öncesi eğitimin zorunlu olması talebinde bulunulacak. Risklerin ortadan kaldırılmaması halinde okula göndermeme çağrısı planlandı. TBMM’deki görüşmenin ardından aynı sorunları Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer’le paylaşmak için randevu talebinde bulunuldu.

Foseptik çukurundan, demir kapının altında kalan

TBMM Dilekçe Komisyonu’nu, lavabodan boğazı kesilerek ölen Efe Boz’un ailesi, Uşak'ın Eşme ilçesindeki yatılı okula 100 metre mesafedeki foseptik çukurundan çıkarılan 10 yaşındaki Umut Balık, Ankara Keçiören'de 4.kattaki sınıfının penceresinden düşerek hayatını kaybeden 12 yaşındaki Anıl Karagöz, 4 yaşında okulun demir kapısının altında kalan Mehmet Ali Yavuz’un ailesi de var.

Türkiye’de okulların yüzde 99’u güvenli değil

TBMM’de Efe Boz komisyonu kurulmasını ve güvenli okul standartların belirlenmesinde ailelerle mücadele veren Gündem Çocuk Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Mehmet Onur Yılmaz’a göre, Türkiye’de okulların yüzde 99’u güvenli fiziki koşullara sahip değil.

“Yeni yasada çok küçük çocukların eğitime başlayacak olması özellikle kederli aileleri çok kaygılandırıyor. Okullarda fiziki koşullar minikler ve çocuklar için güvenlikli değil. Demir bir kapının altında kalan, üstüne lavabo düşen, elektrik çarpan çocuklar hayatını kaybetti. Okul penceresinden düşerek ölen çocuklar var”

‘Meclis, ‘çalışma yapın’ dedi’

Okulların güvenli olmadığının TBMM Dilekçe Komisyonu’nun geçtiğimiz ay çıkardığı raporda da yer aldığına dikkat çeken Yılmaz, “Komisyon, Milli Eğitim Bakanlığı ile Şehircilik Bakanlığı’na ‘çalışma yapın’ önerisinde bulundu”.

2 yılda 13 çocuk öldü

Gündem Çocuk verilerine göre, kapıya sıkışma, elektrik çarpması, fosseptik kuyusuna düşme, yangın ve üzerine lavabo ya da kapı düşme gibi sebeplerden 2009-2011 arasında 13 çocuk yaşamını yitirdi.

Fatma Karoğlan ile Mine Gün18 Mayıs 2009'da Adapazarı Hızırtepe Kız Yetiştirme Yurdu'nda, Mustafa Kutlar, 30 Eylül 2009'da İstanbul-Güngören Lütfi Kırdar İlköğretim Okulu'nda, Umut Balık 22 Mart 2010'da Uşak'da Eşme Yatılı İlköğretim Bölge Okulu'nda, Fadime Yalçın'ın Mart 2010'da Manisa-Demirci İmrenler Köyü İlköğretim Okulu'nda, Özlem Çakan ile Zeynep Binici, 22 Mayıs 2010’da Samsun Yaşar Doğu Kız Yetiştirme Yurdu'nda, Anıl Erden 3 Haziran 2010'da İzmir-Bornova Seyit Şanlı Teknik ve Endüstri Meslek Lisesi'nde, Anıl Karagöz, 5 Nisan 2011'de Ankara-Keçiören Atatürk İlköğretim Okulu'nda, Mehmet Ali Yavuz 19 Nisan 2011'de İzmir-Menemen 75. Yıl İlköğretim Okulu'nda, Mustafa Çobanyıldız18 Nisan 2011'de Urfa'da Ertuğrul Gazi İlköğretim Okulu'nda yaşama minik yaşta veda etti.