4+4+4’de AB'yi örnek gösteren MEB’e 'Efe Boz' eleştirisi

- Hülya Karabağlı

Ankara

Gündem: Çocuk Derneği, Çocuk Hakları Merkezi, eğitim yaşını mini birlere çeken ve bunu yaparken Belçika ve bazı Avrupa ülkelerini örnek gösteren Milli Eğitim Bakanlığı’na, araştırmalarla yanıt verdi. Buna göre, Belçika’da 3.5 yaşındaki bir çocuk üç yıl okul öncesi eğitime alınıyor. Yani 6.5 yaşında okula kabul ediliyor. Belçika’da okul müdürü imzası ile bir taahhütname veriliyor. 50 sayfalık bu belge de çocuklarla sorumlulukları güvence altına alıyor. Yani, kapı düşmesinden lavabo altında kaldığı için çocuklar ölmüyor. Oysa, bizde son iki yılda en az 20 çocuk bu ve benzeri nedenlerden hayata veda etti.

Avrupa’da tartışla çocuk yaşı değil. O’nun hakları ve ihtiyaçları

Gündem: Çocuk, Çocuk Hakları Merkezi, MEB’nin bazı bürokratlarınca erken yaş eğitimi için verdiği Avrupa ve Belçika örneğine yönelik araştırmasını T24’le paylaştı.

Gündem: Çocuk, “ Avrupa örnekleri incelendiğinde eğitimle ilgili tartışmanın odağında eğitime başlama yaşı değil çocuğun ihtiyaçları ve hakları üzerine olduğunu görülecektir” dedi. Araştırmanın önemli ayrıntıları şöyle:

Ömer Dinçer’in hesabına Belçika’da okula başlama yaşı 7.5

-Belçika’da her biri birer eyalet olan şehirlerde farklılık gösterse de eğitime başlama yaşı genellikle 3,5. Hemen heyecanlanmayın. Bu ilkokula başlamadan önce 3 yıl süren okul öncesi eğitimin başlama yaşı. Bir çocuk ancak 3 yıllık okul öncesi eğitimden sonra ilkokula kabul ediliyor ve ancak 6,5 yaşında ilk okula başlıyor. Üstelik Milli Eğitim Bakanı’nın yeni icat ettiği yaş hesaplama sistemine göre bunun karşılığı 7,5.

Okul müdürü ve aileler sanki sözleşme yapıyor

-Belçika’da okula başlayan her çocuğa ve velisine okul müdür imzası ile bir taahhütname veriliyor. Bu kabul eden her velinin de imzaladığı bir sözleşme gibi bir belge. 50 sayfalık bu belge dönem başında hem veliler hem de okul tarafından imzalanıyor.

-Bu belge hem aileye ve öğrenciye okulun işleyişini ve kuralları hatırlatan ama daha önemlisi okul yönetiminin sorumluluklarını ve çocukların fiziksel güvenliği ve eğitimin amacına ulaşması için okulun aldığı önlemleri, yaptıklarını ve üzerlerine aldıkları yükümlülüklerini içeriyor olması. Bir taahhütname. Okul yönetimi, belgeyi imzaladığı andan itibaren çocuğun başına okulda (okula gelirken ve okuldan eve dönerken de dahil) meydana gelebilecek her şeyden sorumlu hale geliyor.

Okullar öğrencileri sigortalıyor

-Belçika’daki sistem gereği okullar öğrencilerinin hepsini sigortalamak zorunda. Bunun bizim açımızdan anlamı okulların fiziksel koşullarının ve güvenlik standartlarının sigorta şirketleri tarafında sürekli denetleniyor olması. Yani okulları ya güvenli olacak ya güvenli olacak.

Çocukların başına lavabo, kapı düşmüyor

- Bu yüzdendir ki Belçika’da çocuklar üzerlerine düşen lavabo, arasına sıkıştıkları otomatik kapı ya da kafalarının sıkıştığı parmaklıklar yüzünden ölmüyorlar. Gündem: Çocuk Derneği’nin araştırmasına göre son iki yılda Türkiye’de en az 20 çocuk okul ortamlarında yaşamını yitirdi.