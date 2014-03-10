Okmeydanı'nda Berkin Elvan nöbetine polis müdahalesi

Gezi parkı eylemleri sırasında 16 Haziran 2013'te İstanbul Okmeydanı'nda çıkan olaylarda yaralanan 268 gündür yoğun bakımda tedavi gören 15 yaşındaki Berkin Elvan için SSK Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nin önünde bekleyenlerle polis arasında gerginlik oldu.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, polisin 'dağılın' uyarısına rağmen dağılmayan grup ile polis arasında zaman zaman arbede yaşanıyor. 10'a yakın kişinin de gözaltına alındığı iddia ediliyor.

Hastanenin önünde çekilen kareler de sosyal medyada paylaşıldı.