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Berkin Elvan 16 kiloya düştü

Vurulduğunda 45 kilo olan Berkin Elvan, 16 kiloya düştü. Beyin fonksiyonlarının çalışması giderek zorlaşan Berkin Elvan, yaşam destek ünitesine bağlı

09 Mart 2014 17:43

Gezi Parkı gösterileri başında başından biber gazı fişeğiyle vurulan, 267 gündür yoğun bakımda tedavi gören Berkin Elvan'ın 16 kiloya düştüğü, vücut direncinin ve beyin fonksiyonlarının azaldığı ve hayatını yaşam destek ünitesini bağlı olarak sürdürebildiği açıklandı.

Radikal gazetesinden İsmail Saymaz’ın haberine göre, Elvan ailesinin avukatı Evrim Deniz Karatana tarafından yapılan açıklamada, 15 yaşındaki Berkin’in 267 gündür direndiği belirtilerek, “Genç bedeni, polisin attığı gaz bombasıyla beyninde ve ona bağlı olarak vücudunda yarattığı hasara direndi” denildi. Elvan’ın 6 Mart’ta epilepsi krizi geçirdiği ve durumunun ağırlaştığı, 7 Mart’ta ise kalbinin durduğu kaydedilerek, ”Tıbbi müdahalenin ardından yaklaşık 15 dakika sonra kalbi yeniden ama makineye bağlı olarak çalıştırıldı” denildi. Bugün sabah saatlerinde akciğerinde hava deliği oluştuğu, beyin fonksiyonlarının çalışmasının giderek zorlaştığı ve iç organlarında da hasarın büyüdüğü ifade edildi.

 

Vurulduğunda 45 kiloydu

 

Vurulduğunda 45 kilo olan Elvan’ın şu anda 16 kiloya düştüğü ifade edilerek, “Vücut direnci giderek azalmaktadır ve beyin fonksiyonlarının çok alt seviyede çalışıyor olması sebebiyle iç organlarında zarar giderek büyümektedir. An itibariyle hayatını yaşam destek ünitesine bağlı olarak sürdürmektedir” denildi. Halkın, Elvan’ın tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde beklemeye çağrıldığı açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

“Berkin, halk ayaklanmasında faşizme karşı direnen halkımız gibi 267 gün boyunca direndi, direniyor. Umut bitmez. Hele ki umut, uykusunda 15 yaşına giren Berkin’imizin hayata tekrar tutunabilmesi isteğine dairse hiç eksilmez. Ancak bu süreç boyunca aileyi bir gün bile yalnız bırakmayan halkımıza Berkin’in sağlık durumundaki son gelişmeleri açıklamak sorumluluğumuzdur. Özetle belirtilmelidir ki Berkin’in durumu giderek ağırlaşmakta olup hayati risk çok yüksektir. Berkin’i ve ailesini bir gün bile yalnız bırakmayan halkımızı, Berkin’i vuranlardan, onları koruyup kollayanlardan hesap sormak ve aileyle dayanışmak için Okmeydanı Hastanesi önüne çağırıyoruz.”

 

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