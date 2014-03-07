Kalbi yeniden çalıştırılan Berkin'in hayati riski devam ediyor

Gezi Parkı eylemlerinde polisin attığı gaz kapsülüyle başından yaralanan ve komaya giren 15 yaşındaki Berkin Elvan’ın sağlık durumu kötüleşti, doktorlar durumunu izlemek için uyutulmasına karar verdi. Yaşam destek ünitesine bağlı olarak nefes alıyor, bilinci kapalı, uyku hali devam ediyor.

Ailesi ve sevenleri, tedavi gördüğü Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi önünde bekliyor.

bianet'te yer alan habere göre, doktorlar Berkin'in ailesine ellerinden bundan fazla gelecek bir şey olmadığını ve durumunun kritik olduğunu, vücut fonksiyonlarının iflas ettiğini aktardı.

Hayati riski yüksek

Ailesi durumuyla ilgili dün şu açıklamayı yaptı:

“25 Şubat’ta ağır bir enfeksiyon geçirdi. Sonrasında tekrarlayan epilepsi nöbetleri oldu. Fenalaşınca solunumu makineye bağlandı. 24 saatliğine uyutulma kararı alındı.”

Bu açıklama üzerine, Elvan ailesinin yanında olmak isteyenler hastane önüne gitti.

Sabah yapılan doktor kontrolüne göre, durumunda bir değişme olmadığı açıklandı.

Halen yoğun bakımda, yaşam destek ünitesine bağlı olarak nefes alıyor, bilinci kapalı. Durumu ciddiyetini koruyor.

Ailesi saat 12:45’te yaptığı açıklamada, kısa süreliğine kalbinin durduğunu ifade etti:

“Berkin’in hayati riski çok yüksek, ağır koma durumunda. 15 dakika önce kalbi durdu ve anında müdahale edilerek çalıştırıldı.”

15. yaşına yoğun bakımda girdi

İstanbul Okmeydanı’nda Mahmut Şevket Paşa Mahallesi’nde 16 Haziran 2013’te polis saldırısında başının arkasından yaralanan Elvan hastaneye kalbi durmuş olarak getirildi. Okmeydanı Eğitim ve Araştırma Hastanesi’nde ameliyata alınan Elvan beyin kanaması geçirdi.

Berkin, 265 gündür komada. 13 Kasım 2013’te dördüncü kez ameliyata alındı.

Olayla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma yürütüyor. Ancak savcılık, Elvan ailesinin avukatlarının, “polislerin ‘işkence ve insan öldürmeye teşebbüs suçu işlediğini, bu suçlamalarla soruşturma yürütülmesi gerektiğini’ belirten suç duyurusunu dikkate almadı.

Polisler, Türk Ceza Kanunu’nun 256/1. maddesi uyarınca “zor kullanma yetkisine ilişkin sınırın aşılmasıyla” suçlanıyor. Soruşturmanın eski savcısı Adnan Çimen, görgü tanıklarına, “Berkin Elvan’ın cebinde veya elinde molotof, taş, torpil gibi maddeler var mıydı? Molotof attı mı?” diye sormuştu.

Berkin Elvan, 5 Ocak’ta yoğun bakımdayken 15 yaşına bastı.