OHAL’i 6 ay uzatan Fransa, ‘kölelik yasası’nı onayladı

Fransa Parlamentosu, ülkede son aylarda büyük tartışmalara neden olan ve 'kölelik yasası' olarak yorumlanan çalışma yasa tasarısını bugün resmen onayladı.

Meclis Başkanı Claude Bartoleme, Genel Kurul'da yaptığı konuşmada, usul gereği, tasarı aleyhine gensoru önergesi sunulmadığı için hükümetin sunduğu metnin yasalaştığını açıkladı.

Başbakan Manuel Valls, dün Bakanlar Kurulunun kendisine söz konusu yasa tasarısının oylamadan geçirilmesi için yetki verdiğini ve kendisinin de bu yetkiyi kullanma kararı aldığını açıklamıştı.

Anayasa, hükümete gerektiği takdirde oylama yapılamadan bir tasarıyı Meclisten geçirme hakkı veriyor. Bu takdirde, muhalefet partileri ön oylama yapılmadan hükümeti düşürmek için gensoru verme hakkına sahip.

İktidardaki Sosyalist Parti içinde tasarıya karşı olan milletvekillerinden çekinen Başbakan Manuel Valls, daha önce, Meclis'te oylama yapılmadan tasarıyı geçirmişti. Muhalefetin çoğunlukta olduğu senato, tasarıyı değiştirerek kabul edilince, metin tekrar Meclise geri dönmüştü.

Hükümetin, tasarı için yine Anayasa’nın 49. maddesinin, 3. fıkrasını işletmesi ve buna karşı gensoru teklifi verilmemesi ile birlikte metin nihai olarak yasalaştı.

Fransa’da yoğun tartışmalara neden olan yasaya göre, günlük azami 10 saatlik çalışma süresi 12 saate çıkarılacak, iş sözleşmesinde değişiklik yapmak isteyen çalışanlar işten atılabilecek, yarı zamanlı çalışanların haftalık 24 saat olan asgari çalışma süresi düşürülecek, fazla mesailerde daha az ödeme yapılabilecek.