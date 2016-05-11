Fransa'da hükümetin parlamento onayı almadan geçirmek istediği Çalışma Yasası protesto edildi

Fransa'da tartışmalı Çalışma Yasası'nın yürürlüğe girmesi için hükümetin, özel yetkisini kullanıp parlamento onayı olmadan yasayı geçirme kararı alması protesto gösterilerine neden oldu.

Nantes'ta protestocular ve güvenlik güçleri karşı karşıya gelirken Paris'te de Fransa Ulusal Meclisi binası önünde toplanan göstericilere plastik mermilerle müdahale etti.

Hükümet, Çalışma Yasası'nın yürürlüğe girmesi için parlamento onayına ihtiyaç olmadan, özel yetkilerini kullanmaya izin vermişti.

Bu yetki daha önce yine Cumhurbaşkanı François Hollande tarafından tartışmalı ekonomik reform paketinin yasalaşması için kullanılmıştı.

Hükümet, işsizlik oranlarının düşürülmesi için çalışma yasası reform paketinin bir şart olduğunu savunuyor.

Yasayla yapılacak değişikliklerle beraber, işverenlerin çalışanlarını işten çıkarmaları, çalışma saatlerini arttırmaları kolaylaşacak ve fazla mesailere ödenen ücretler de azaltılabilecek.

İşten çıkarmaların katı kurallara bağlı olduğu Fransa'da yeni yasayla beraber işverenler, zarara uğradıklarını göstermeleri durumunda çalışanları daha rahat işten çıkarabilecek.

Yasaya karşı çıkanlar, şirketlerin maaş, mesai ve izinleriyle ilgili çalışanların haklarını baypas edeceğini savunuyor.

Yasayı geçirmek isteyen Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande, sendikalar, öğrenci birlikleri ve hatta kendi partisi Sosyalist Parti üyelerinin muhalefetiyle karşılaştı.

Gensoru önergesi

Ülke genelinde yasaya karşı başlayıp hükümet karşıtı protestoya dönüşen 'Gece Ayakta' hareketi de eylemlerine devam ediyor.

Başbakan Manuel Valls'in Ulusal Meclis'te hükümetin kararını açıklamasının ardından Sosyalist Parti içindeki solcu milletvekilleri ile muhafazakâr muhalif milletvekilleri Başbakan'ı yuhalayarak tepki gösterdi.

Valls, "Tartışmayı parlamentoya taşımak, inşa ettiğimiz tavizlerden vazgeçmemiz riskini getirir" dedi.

Yasanın yürürlüğe girmesi ancak hükümet aleyhine verilecek gensoru önergesiyle engellenebilecek. İki muhalif sağcı parti Salı günü gensoru önergesi vermişti.

Muhalefet, hükümeti devirmek için gerekli 288 oydan 226'sına sahip. Muhalifler Perşembeye kadar yeter oy sayısına ulaşmaya çalışacak.

Fakat muhabirler, muhalefetin kendilerine destek çıkacak yeterli solcu milletvekili bulmalarının zor olduğu görüşünde.

Hükümetin yasayı zorla geçirmek için parlamento onayını aradan çıkarması da yeni protesto dalgasına neden oldu.

Paris'te Ulusal Meclis binası önünde toplanan yüzlerce kişi Cumhurbaşkanı Hollande'a istifa çağrısı yaptı.

Polis, Grenoble ve Montpellier'de göstericilere göz yaşartıcı gazla müdahale etti. Lille, Tours ve Marsilya'da da protesto gösterileri düzenlendi.

Le Parisien gazetesinin aktardığına göre Toulouse'da iki genç protestocu polis müdahalesinde yaralandı.

Protestocular Perşembe günü de gösteri düzenlemeyi planlıyor.