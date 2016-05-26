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Dünya

Fransa çalışma yasasına karşı ayakta

Fransa'da hükümetin çıkardığı yeni çalışma yasasına karşı pek çok işkolunda grev başlatılırken, ulaşımda ciddi sıkıntılar yaşanıyor

26 Mayıs 2016 23:16

Fransa'da sendikaların başlattığı grev dalgası, petrol rafinerileri, nükleer santraller, limanlar ve ulaşım altyapısına yayılırken, ülkede günlük hayat ciddi şekilde olumsuz etkilenmeye başladı.

Başbakan Manuel Vals, protesto eylemleri ve grevlere neden olan çalışma yasasındaki değişikliklerin toptan geri çekilmeyeceğini tekrarlarken, bazı "ayarlamalar" yapılabileceğini söyledi.

Grevci işçiler otoyollara ve köprülere barikat kurdu. Barikat kurulan yerler arasında Normandiya'daki bir nükleer denizaltı üssü de var.

 

Hava ulaşımı aksadı

 

Grev nedeniyle Paris, Nantes ve Toulouse kentlerinden hava ulaşımı aksadı. Ülkede farklı sektörlerde devam eden grevlere makinistlerin de katılmasıyla şehir içi ve şehirlerarası tren ulaşımının da aksaması bekleniyor.

Sendikalar ayrıca ülkenin önde gelen kentlerinin çoğunda protesto eylemleri yapılması çağrısında bulundu.
Yüzlerce işçi liman kenti La Havre'daki önemli bir köprüye barikat kurduktan sonra şehir merkezine yürüdü.



Greve nükleer santral işçileri de katılacak

 

Nükleer santrallerde örgütlü CGT Sendikasına üye işçiler de grevlere katılmaya karar verdi. Grevden ülke genelindeki 19 nükleer santralin 16'sının etkileneceği bildirildi.

Nükleer santraller Fransa'da elektriğin yüzde 75'ini sağlıyor.

 

Çalışma yasasındaki değişiklikler

 

Haftada 35 saat çalışma limiti değişmiyor ancak sadece ortalama çalışma süresi olarak kabul edilmesi teklif ediliyor.

Şirketlere yerel sendikalarla görüşüp daha fazla ya da daha az çalışma süresi uygulamalarına geçme hakkı tanınıyor. Yasa teklifindeki azami çalışma süresi ise 46 saat.

Şirketlere maaş indirimi konusunda daha fazla hak tanınıyor. İşten çıkarmalar kolaylaştırılıyor.

Çalışanların izinlerini ne zaman kullanabileceği konusunda şirketlerin söz hakkı artırılıyor.

 

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