Fransa uzayan benzin kuyruklarına çözüm arıyor

Fransa'da çalışma yasası reformuna karşı başlatılan grevlerin ülkedeki petrol rafinerilerine yayılması ve benzin istasyonlarında uzayan kuyruklar nedeniyle hükümet yakıt rezervlerini kullanıma açtığını duyurdu.

10 Haziran'da başlayacak olan EURO 2016 Avrupa Futbol Şampiyonası için yüzbinlerce futbolseverin Fransa'ya gelişine günler kala yaşanan krizin hükümet üzerindeki baskıyı artırdığı ifade ediliyor.

Fransa'nın ülkeye 4 ay yetecek kadar yakıt rezervi var. Bakanlar Kurulu toplantısı sırasında "Ekonominin ve halkın ihtiyaçlarını karşılamak için her şey yapılacak" dedi.

Fransız haber ajansı AFP, çok sayıda Fransızın benzin istasyonlarında saatlerce beklemek durumunda kaldığını ve işlerine arabalarıyla gidemediklerini aktarıyor.

Öalışma yasası reformunu parlamentoya sunmadan yasalaştırma kararı alan Başbakan Manuel Valls, rafinerilerde grev çağrısını yapan Genel Emek Konfederasyonu'na (CGT) tepki göstererek "Fransa'da yasaları sendikalar yapmaz" dedi.

Nükleer santrallerde grev çağrısı

CGT ise hükümetin milyonlarca çalışanın hayatını etkileyecek bir kararı demokratik olmayan yollarla aldığını söyleyerek Perşembe gününden itibaren grevin nükleer santrallerde de uygulamaya sokulması çağrısını yaptı.

Fransa'da tüketilen elektriğin yüzde 75'i nükleer santrallerden sağlanıyor.

Sendika, ülkenin 19 nükleer santralinden 16'sındaki işçilerin greve katılma yönünde kararı aldığını söyledi.

CGT yetkilisi Jean-Luc Daganaud, elektrik üretiminin ne kadar düşeceğinin kaç işçinin iş bırakma eylemine katılacağına bağlı olduğunu ifade ediyor.

Bugün için başkent Paris dahil Fransa'nın büyük kentlerinde protesto gösterileri çağrıları da var.

Hükümetin geçirmeye çalıştığı yasal düzenlemeler, Fransa'nın aşırı katı olarak görülen istihdam piyasasına esneklik kazandırmayı amaçlıyor.

Şirketlerin çalışanları daha kolay işten çıkarmasını öngören tasarı, sendikalar tarafından hak ihlali olarak görülüyor. Sendikalar yeni düzenlemelerle birlikte ülkede işsizliğin yüzde 10'un üzerine çıkacağını savunuyor.

Fransa çalışma yasası reformu neleri kapsıyor?

Haftada 35 saat çalışma limiti değişmiyor ancak sadece ortalama çalışma süresi olarak kabul edilmesi teklif ediliyor.

Şirketlere yerel sendikalarla görüşüp daha fazla ya da daha az çalışma süresi uygulamalarına geçme hakkı tanınıyor. Yasa teklifindeki azami çalışma süresi ise 46 saat.

Şirketlere maaş indirimi konusunda daha fazla hak tanınıyor.İşten çıkarmalar kolaylaştırılıyor.

Çalışanların izinlerini ne zaman kullanabileceği konusunda şirketlerin söz hakkı artırılıyor.