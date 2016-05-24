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Dünya
Deutsche Welle

Fransa'da benzin sıkıntısı

Fransa'da hükümetin hazırladığı yeni çalışma yasa tasarısına karşı düzenlenen eylemler ülkede akaryakıt sıkıntısına yol açtı. Rafineri çıkışlarındaki blokaj eylemleri nedeniyle binlerce benzinlikte yakıt kalmadı.

24 Mayıs 2016 15:38


Fransa Başbakanı Manuel Valls greve rağmen herhangi bir stok sıkıntısı olmadığını açıkladı. Valls, "Kararlılıkla gereken tüm önlemler alınmaktadır" dedi. Haftasonunda akaryakıt tüketiminin ortalamanın 3 katına çıktığını belirten Valls, vatandaşı grev nedeniyle panik yapmamaya davet etti.

Binlerce istasyonda yakıt tükendi

Ulaştırma Bakanı Alain Vidalies, ülke genelindeki yaklaşık 12 bin akaryakıt istasyonundan yüzde 20'sinin kapalı olduğunu ya da hizmet vermekte zorlandığını açıkladı. Vidalies, "Akaryakıt stoğumuz yeterli. Lojistik ve ulaşımda sıkıntı yaşanıyor" dedi.

Grev ve protesto gösterileri ülkedeki 8 rafineriden 6'sını etkiledi. Eylemler özellikle ülkenin kuzeydoğusundaki benzin istasyonlarında sıkıntıya yol açtı.

Benzinliklerin önünde uzun kuyruklar

Fransa Petrol Endüstrisi İşverenleri Birliği benzin sıkıntısı değil "gergin durumların" sözkonusu olduğunu açıkladı. Akaryakıt istasyonları önünde dün de uzun kuyruklar oluştu.

İşveren örgütü Karayolu Taşımacılığı Federasyonu (FNTR), eylemlerin ekonomiyi etkileyebileceği uyarısında bulundu.
Eylemleri CGT Sendikası organize ediyor

Eylemciler, yolları ulaşıma kapatarak rafinerilerden ve depolardan akaryakıt istasyonlarına nakil yapılmasını engelliyor. Bu tür eylemlere müdahale edildiğini belirten hükümet yetkilileri, polisin yol kapatmalara engel olmaya devam edeceğini açıkladılar.

Maliye Bakanı Michel Sapin eylemleri organize eden CGT Sendikası'nı eleştirdi. Sapin, eylemlerin meşru olmadığını söyledi. Başbakan Valls da "eylemlerle şantaj yapılamayacağı" uyarısında bulundu.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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