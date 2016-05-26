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Dünya

Fransa'da grev dalgası yayılıyor

Fransa'da hükümetin yasa tasarısını çekmemesi halinde limanlar ve nükleer santrallerde de greve gidilecek

26 Mayıs 2016 01:29

Fransa'da sendikaların ülke çapında düzenlediği grevler gidererek büyüyor. Grevler daha çok liman, petrol rafinerileri ve demiryollarında yoğunlaşıyor.

Fransa'da hükümetin, parlamento oylaması olmaksızın "çalışma yasasını" değiştireceğini açıklaması üzerine işçiler büyük tepki göstermişti.

Ülkenin önde gelen işçi sendikaları, meslek örgütleri ve öğrenciler bir haftalık eylem ve grev kararı almışlardı. İşçiler, yasayla işten çıkarmaların artacağını, çalışma saatlerinin uzayacağını ve fazla mesailere ödenen ücretlerin azalacağını savunuyor.

haberler.com'un haberine göre; ülkenin en büyük petrol şirketi Total, yüzlerce petrol istasyonunda yakıtın kısmen ya da tamamen tükendiğini bildirdi. Yetkililer, ülke genelindeki rafinerlerde yakıt çıkışının yaklaşık yüzde 50 düştüğünü söylüyor. Benzin istasyonlarında uzun araç kuyrukları göze çarpıyor.

Bu arada Genel İşçi Sendikaları Konfederasyonu (CGT) grevlerde öncülük ederken, Cumhurbaşkanı François Hollande'nin de eleştiri oklarına hedef oluyor. CGT'nin 720 binden fazla üyesi bulunuyor. Grevler daha çok liman, petrol rafinerileri ve demiryollarında yoğunlaşıyor.

Sendikalar, Euro 2016 Futbol Şampiyonası başlamadan bir hafta önce yani 2 Haziran'da Paris metrosu ve bazı önemli tren hatlarında haftada iki günden fazla süresiz grev yapacaklarını bildirdi.

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