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Dünya

Fransa'da yeni çalışma yasa tasarısı protestoları; gazeteler yarın çıkmayacak

31 Mart ve 28 Nisan'da da gazetelerin baskısı ve dağıtımı yapılamamıştı

26 Mayıs 2016 05:07

Fransa'da yeni çalışma yasa tasarısını protesto için bugün ulusal gazetelerin basımı ve dağıtımı yapılmayacak. Ulusal Günlük Basın Sendikası (SPQN) tarafından yapılan açıklamada, yarın Fransız ulusal gazetelerinin basımı ve dağıtımının yapılmayacağı bildirildi.

"Gazetelerimiz CGT tarafından, iş yasasına karşı esir alındı" ifadesine yer verilen açıklamada, basımın ve dağıtımın yapılamamasının sendikayla ilgili bir durum olmadığı belirtildi. 31 Mart ve 28 Nisan'da da gazetelerin baskısı ve dağıtımı yapılamamıştı.

Çalışma yasasını protesto etmek isteyen sendikalar, rafinerilerdeki eylemini sürdürürken bu gece itibariyle nükleer santrallerde de greve başlıyor.

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