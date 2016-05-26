Fransa'da grevler yayılıyor



Fransa hükümeti tartışmalı çalışma yasası reformunu hedef alan protesto eylemlerinin artması üzerine, tasarının yumuşatılabileceğini duyurdu. Başbakan Manuel Valls televizyona verdiği demeçte tasarıda her zaman ‘değişiklik ve düzeltme' yapılabileceğini söyledi. Valls ‘reform çerçevesinin değiştirilmesinin ise söz konusu olmadığını' belirtti. Fransa Başbakanı çalışma kanunu tasarısını geri çekmeyeceklerini sözlerine ekledi.

Sosyalist Başbakan muhtemel değişikliklerle ilgili somut açıklama yapmadı. Manuel Valls, ‘tasarı metnindeki felsefenin değişmeyeceğini' ifade etti.

Sendikalar ile öğrenci kuruluşları aylardır çalışma yasasının değiştirilmesiyle ilgili çalışmaları protesto eylemleri düzenliyorlar. Fransa Cumhurbaşkanı François Hollande yasa değişikliğinin yüksek işsizlikle mücadele açısından gerekli olduğunu söylemişti. Rafineri ve akaryakıt depolarının göstericiler tarafından bloke edilmesi Fransa'da benzin sıkıntısına yol açtı.

19 nükleer santralde grev

Protesto eylemlerini tırmandıran CGT sendikası elektrik şirketlerinde de grev başlatma kararı aldı. Sendikanın verdiği bilgiye göre, 19 nükleer elektrik santralında yapılan oylamadan ‘grev' kararı çıktı.

Bir sendika sözcüsü gece saatlerinde 12 nükleer santralde üretimin düşürüldüğünü açıkladı. Daha önce yapılan açıklamalarda sadece 16 nükleer enerji santralinde grev yapılacağı belirtilmişti. Çalışma yasası reformunu protesto eylemleri bütün Fransa'da devam ediyor.

Sendikalardan gelen baskı üzerine hükümet tasarının bazı maddelerini yumuşatmış ve iki hafta önce tasarı özel bir uygulamayla oylama yapılmadan meclisten geçmişti. Reform tasarısı haziran ortalarında Senato'da görüşülecek.