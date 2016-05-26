Fransa'da bugün ulusal gazeteler çıkmadı

Fransa'da yeni çalışma yasa tasarısını protesto için bugün ulusal gazetelerin basımı ve dağıtımı yapılmadı.



Ulusal Günlük Basın Sendikası (SPQN) tarafından yapılan açıklamada, bugün Fransız ulusal gazetelerinin basımı ve dağıtımının yapılmayacağı bildirildi.



"Gazetelerimiz CGT tarafından, iş yasasına karşı esir alındı" ifadesine yer verilen açıklamada, basımın ve dağıtımın yapılamamasının sendikayla ilgili bir durum olmadığı belirtildi.



31 Mart ve 28 Nisan'da da gazetelerin baskısı ve dağıtımı yapılamamıştı. Çalışma yasasını protesto etmek isteyen sendikalar, rafinerilerdeki eylemini sürdürürken dün gece itibariyle nükleer santrallerde de greve başladı.



Hafta sonundan itibaren başlatılan eylemlerde, eylemciler, rafinerilere giden yolları kapatarak akaryakıt istasyonlarına nakil yapılmasını engelliyor. Sendikalar ve işçi örgütleri, hükümetin tasarıyı geri çekmesini istediklerini, aksi halde geri adım atmayacaklarını dile getiriyor.

