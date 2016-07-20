Fransa'da OHAL altı ay uzatıldı

Fransa parlamentosu ülkedeki olağanüstü hal durumunu (OHAL) altı ay daha uzatma kararı aldı.

Karar Nice kentinde geçen hafta 84 kişinin ölümüne ve onlarca kişinin yaralanmasına yol açan kamyon saldırısının ardından geldi.

OHAL kararı geçen yıl Kasım ayında 130 kişinin öldüğü Paris saldırılarının ardından alınmıştı.

Fransa Başbakanı Manuel Valls hükümetin önlem almasına karşın, başka ölümcül saldılar beklenmesi gerektiğini söyledi.

Meclisteki bir oturumda konuşan Valls Fransa'nın bu tehditle yaşamayı öğrenmesi gerektiğini belirtti.

Valls "Bu sözleri söylemek çok zor ama bu benim görevim" dedi.

Valls "Başka saldırılar olacak, başka masum insanlar ölecek. Bu korkuya asla alışmamalıyız ve bu tehlikeyle yaşamaya alışmayı öğrenmeliyiz" diye konuştu.

Dört kez uzatılan OHAL, Ocak 2017'ye kadar sürecek.

OHAL önlemleri çerçevesinde polise üst düzey arama ve ev hapsi yetkileri veriliyor.

Son OHAL kararı Euro 2016'yı da kapsaması için uzatılmıştı.

Geçtiğimiz günlerde yürütülen bir soruşturma komitesininin bulgularına göre OHAL güvenliği artırmada "sınırlı etki" sağlıyor.