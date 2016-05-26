5 maddede Fransız çalışma yasası



- Şirketler düzeyinde daha fazla karar hakkı: Düzenleme, şirket yönetimlerinin İşyeri İşçi Temsilciliği ile pazarlık alanını genişletiyor. Başta çalışma süreleri olmak üzere şirket bazında yapılan anlaşmalar tüm sektör için imzalanan toplu sözleşmelerden öncelikli olabilecek. Şirketlerin böylece koşullara daha iyi adapte olabileceği savunuluyor. Karşıtlar ise sosyal damping uyarısında bulunuyor.

- Çalışma süresi: Fransız Solu açısından önemli 35 saatlik çalışma haftasına dokunulmuyor. Ancak çalışma süresinde esneklikler kolaylaştırılıyor. Mesai saatlerine yapılacak ödeme, toplu sözleşmelerden bağımsız olarak her şirket kendi bünyesinde bağımsız olarak belirlenebilecek.

- Ekonomik gerekçelerle işten çıkarma: Düzenleme şirketlerin hangi koşullarda çalışanların işine son verebileceğine dair yer yer yeni kurallar getiriyor. Şirketin büyüklüğüne bağlı olarak belli bir zaman diliminde siparişlerin ya da cironun azalması işten çıkarma gerekçesi sayılabilecek. Düzenlemeyi eleştirenler işten çıkarmaların kolaylaşabileceğini savunuyor.

- "Gençlik garantisi"nin kapsamı genişletiliyor: İşsiz, çıraklık ya da staj yeri bulamamış, üniversiteye giremeyen gençler 2017'den itibaren destek talep etme hakkına sahip olacak. Söz konusu yardım şimdiye kadar yaygın şekilde sunulmuyordu.

- Kapatabilme hakkı: Düzenlemeyle iş yasasına "kapatabilme hakkı" adı verilen yeni bir prensip ekleniyor. Buna göre personel çalışmadığı süre boyunca ya da boş zamanında işle ilgili e-posta yazışmalarını takip etmek zorunda değil. Prensibin uygulama koşulları ya işveren tarafından belirlenecek ya da İşyeri İşçi Temsilciliği ile müzakere edilerek netleştirilecek.