Öğretmenlerden Yalova Valisi'ne açık mektup: Senin önünde dimdik ayaktayız

Yalova Valisi Selim Cebiroğlu’nun geçen hafta sakal bıraktığı gerekçesiyle "İnsanlar dışarıda görseler dilenci zannedip para verirler” sözleriyle öğrencilerin önünde hakaret ettiği, daha sonra da öğretmenler odasında “Yönetmeliği bilerek eylem yapıyorsanız anarşistsiniz” dediği matematik öğretmeni Halil Serkan Öz, kendisi için düzenlenen yürüyüşte kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti. Olay üzerine çok sayıda öğretmen Vali Cebiroğlu'na açık bir mektup yazdı. "Bir arkadaşımızın hayatını kaybetmesine neden oldun, bu açık" ifadelerinin yer aldığı mektupta, Vicdanlar senin suçlu olduğunu söylüyor. Senin önünde dimdik ayaktayız" denildi.

Öğretmenlerin, Vali Cebiroğlu'na yazdığı mektubun tam metni şöyle: