Valinin 'dilenci' ve 'anarşist' dediği öğretmen, kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti

Yalova Valisi Selim Cebiroğlu’nun geçen hafta sakal bıraktığı gerekçesiyle önce “Bu saç sakal ne? Sen ne biçim öğretmensin? İnsanlar dışarıda görseler dilenci zannedip para verirler” sözleriyle öğrencilerin önünde hakaret ettiği, daha sonra da öğretmenler odasında “Yönetmeliği bilerek eylem yapıyorsanız anarşistsiniz” diyerek hakaret ettiği matematik öğretmeni Halil Serkan, kendisi için düzenlenen yürüyüşte kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti.

27 Mart’ta Yalova Fen Lisesi’ni ziyaret eden Vali Cebiroğlu, kamuda başörtüsü serbestisinin ardından Eğitim-Sen’in kılık-kıyafet yönetmeliğinin değişmesi için aldığı eylem kararı doğrultusunda okula serbest kıyafetle gelen matematik öğretmeni Halil Serkan Öz’e hakaret ederek sınıftan kovmuştu.

Birgün'den Serbay Mansuroğlu'nun haberinde valinin öğrencilerin önünde Öz’e “Bu saç sakal ne? Sen ne biçim öğretmensin? İnsanlar dışarıda görseler dilenci zannedip para verirler” dediği belirtilmişti. Cebiroğlu, okul idarecilerine de, “Siz eşekbaşı mısınız burada?” diye bağırmıştı.

Okuldaki tüm öğretmenleri öğretmenler odasında toplayarak kılık kıyafet yönetmeliğini hatırlatan Vali, Eğitim-Sen üyesi bir öğretmenin “Yönetmeliği biliyoruz, bunun değişmesi için zaten eylemdeyiz” demesi üzerine “Yönetmeliği bilerek eylem yapıyorsanız anarşistsiniz” demişti.

Yalova'daki Eğitim-Sen, Türk Eğitim Sen, Aktif Eğitim Sen ile Eğitim-İş üyeleri bugün (3 Nisan 2014) Halil Serkan Öz'e destek eylemi yaptı.

Vali’nin hakaret ettiği matematik öğretmeni Halil Serkan Öz, eylem sırasında kalp krizi geçirdi.

Sağlık ekipleri tarafından Bursa’daki Uludağ Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne kaldırılan ve yolda iki kez duran kalbi çalıştırılan öğretmen Öz, tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı.