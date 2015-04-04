Kalp krizinden ölen öğretmene 'dilenci' ve 'anarşist' diyen Yalova Valisi konuştu

Dün düzenlenen ‘öğretmene saygı yürüyüşü’nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden öğretmen Halil Serkan Öz’i bir hafta önce "anarşist" ve "dilenci" gibi hakaretlerle azarlayarak sınıftan kovduğu öne sürülen Yalova Valisi Selim Cebiroğlu bir açıklama yaparak, öğretmenin ölümünden derin üzüntü duyduğunu söyledi.

Vali Selim Cebiroğlu, "Yalova olarak, eğitim camiamızın üyesi, değerli personelimiz, Fen Lisesi öğretmeni Halil Serkan Öz’ün vefatının derin üzüntüsünü yaşıyoruz. Merhuma Allah’tan rahmet, ailesine ve yakınlarına sabır, bütün eğitim çalışanlarına başsağlığı dilerim" dedi.

Yalova Valisi'nin , geçtiğimiz hafta incelemelerde bulunmak için gittiği Termal Fen Lisesi’nde, dersanede kıyafetlerini beğenmediği için öğretmen Öz'ü azarlayarak sınıftan kovduğu öne sürülmüştü.