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Yürüyüşte ölen öğretmenin babası: 'Anarşist' oğlum öldü, vali bey rahat etsin!

Öğretmen Halil Serkan Öz, bugün Yalova’da Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, toprağa verilecek

Öğretmen Halil Serkan Öz&#39;ün yürüyüşte rahatsızlandığı an. Fotoğraf: DHA

04 Nisan 2015 14:02

Geçen hafta Yalova Valisi Selim Cebiroğlu tarafından hakaret edilip sınıftan kovulduktan sonra dün düzenlenen ‘öğretmene saygı yürüyüşü’nde kalp krizi geçirerek hayatını kaybeden öğretmen Halil Serkan Öz’ün babası, “Söyleyin Yalova Valisi’ne, ‘anarşist’ oğlum öldü, rahat etsin” dedi.

Oğlunun cenazesini almak için Bursa’daki özel hastaneye geiden acılı baba Kemal Öz sendika yönetcileri ve öğretmenler tarafından sakinleştirildi.

Baba, oğluna doyamadığını belirterek, “Ne diyeyim. Oğluma doyamadım. Siz söyleyin Yalova Valisi’ne oğlum öldü. Rahat olsun artık. Anarşist oğlum öldü, rahat etsin. Öğretmenden anarşist olurmu rahat etsin. Bu dünya ona da kalmaz. Aynen böyle söyleyin O’na. İçim yanıyor” diye konuştu.

Ölümüyle ailesinin yanısıra meslektaşlarını ve öğrencilerini de yasa boğan talihsiz öğretmen Öz, bugün Yalova’da Merkez Camii’nde kılınacak cenaze namazının ardından, Yalova Şehir Mezarlığı’nda toprağa verilecek.

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