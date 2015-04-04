Cem Yılmaz'dan TÜBİTAK ödüllü öğretmeni azarlayarak ölümüne sebep olan valiye tepki

Ünlü komedyen Cem Yılmaz, kıyafetleri yüzünden bir öğretmeni azarlayan ve kalp krizi ile ölümüne yol açan Yalova Valisi Selim Cebiroğlu’na tepki gösterdi.

Yalova Valisi Selim Cebiroğlu, kıyafetini beğenmediği TÜBİTAK ödüllü matematik öğretmeni Halil Serkan Öz’ü sınıfta azarladı.

Olayı protesto etmek için düzenlenen yürüyüşe katılan Öğretmen Öz, kalp krizi sonucu yaşamını yitirdi.

Komedyen Cem Yılmaz, sosyal paylaşım sitesi Twitter’dan yaptığı açıklamada Vali Cebiroğlu’na tepki gösterdi.

Cem Yılmaz'ın Twitter'dan yaptığı payaşımlar şöyle: