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ODTÜ'de öğrencilere biber gazı ve TOMA'larla müdahale

Orta Doğu Teknik Üniversite yerleşkesine giren polise karşı öğrenciler barikatlar kurmaya çalışıyor

26 Ekim 2013 23:45

ODTÜ'de toplanarak yol yapımının devam ettiği alana gitmek isteyen gruba polis müdahale etti.

ODTÜ'nün A1 kapısında toplanan bir grup öğrenci, A4 kapısına kadar sloganlar eşliğinde yürüdü. Buradan yol yapımının yapıldığı araziye yürümek isteyen öğrencilere polis biber gazı ve ses bombalarıyla müdahale etti. Öğrenciler, kampüsün içerisindeki yurtlara giden yolda kurdukları barikatları ateşe verirken, çevik kuvvet ekipleri de öğrencilere ve barikatlara TOMA 'larla su sıktı, biber gazı ve ses bombası attı.

Polisin müdahalesi sırasında ODTÜ ormanı yakınındaki çalılık bölgede çıkan küçük çaplı yangın da öğrencilerin müdahalesiyle söndürüldü.

Öğrencilerin yurtlara giden yol üzerindeki barikatlarda eylemi sürerken, bir polis helikopterinin de destek verdiği polisin müdahalesi de devam ediyor.

 

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