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ODTÜ önündeki 'duran araç' eylemine 'çekici'yle müdahale

ODTÜ yerleşkesi önünden yavaş hızda ve korna çalarak geçen vatandaşların araçları, içindeki insanlarla birlikte çekicilerle alınıyor

22 Ekim 2013 22:08

ODTÜ arazisinden geçen yol inşaatını protesto etmek isteyen araçlı vatandaşlar, Eskişehir Yolu’nda araçlarıyla birlikte ‘trafiği yavaşlattıkları’ gerekçesiyle çekici tarafından götürüldü. 
Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin ani bir gece baskınıyla 3 bin ağacı sökerek açtığı yol güzergahı protesto edilmeye devam ediliyor. Dün akşam çok sayıda eylemciye polisler tarafından gaz ve suyla müdahale edilirken, bugün ise araçlı vatandaşlara çekiciler aracılığıyla müdahale yapıldı.
Radikal'den Mehmet Bilber'in haberine göre Eskişehir Yolu’nun ODTÜ Kampüsü önünde, araçlarıyla gelen bazı vatandaşlar korna çalarak, trafiği yavaşlatmak istedi. Protestocu vatandaşlara Trafik Şube Ekipleri anında müdahale etti. Eylemi haber alarak kampüs önünde hazır bulundurulan çekiciler, vatandaşlar aracın içindeyken araçları hızlıca kaldırırarak götürdü. Bir vatandaş aracı ile birlikte çekiciyle götürülürken “O yoldan tekrar ormanı geçireceğiz” dedi. Ayrıca trafiği yavaşlatıp korna çalarak yoluna devam eden araçların plakasını alan polis, trafiğe engel olduğu gerekçesiyle de bazı araçlara ceza kesti.

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