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Araçlara zarar verildiği gerekçesiyle ODTÜ'ye otobüs seferleri durduruldu

EGO yetkilileri, ODTÜ içinden geçecek yola yönelik eylem yapan grubun, ODTÜ içinde hizmet veren EGO otobüslerine de saldırdığını açıkladı

22 Ekim 2013 15:33

 

Ankara Büyükşehir Belediyesi EGO Genel Müdürlüğü, ODTÜ'deki yol protestoları sırasında iki araca zarar verildiği gerekçesiyle üniversite kampüsüne otobüs seferlerine ara verildiğini açıkladı.

hurriyet.com.tr'de yer alan habere göre, EGO yetkilileri, ODTÜ içinden geçecek yola yönelik eylem yapan grubun, ODTÜ içinde hizmet veren EGO otobüslerine de saldırdığını açıkladı. Yetkililer, Büyükşehir Belediyesi’nin yol çalışmalarını durdurmak isteyen eylemcilerin, akşam saatlerinde Çiğdem Mahallesi ODTÜ A4 kapısı önünde EGO Genel Müdürlüğü’ne ait 06 BE 2002 plakalı toplu taşıma aracındaki yolcular ve şoförü zorla aşağı indirdiklerini dile getirdi.

EGO yetkilileri, “aracın arka motor kaputunu açarak gaz kelebeği kablolarını kopartan, doğalgaz boruları ve klima borularını kıran, gaz kesicinin borusunu kesen grupların, otobüsü her an patlama tehlikesi ile karşı karşıya getirdiğini” savundu. Emniyet yetkililerinin müdahalesi ile olayın engellendiğini belirten yetkililer, başka bir EGO otobüsünün ise üzerine yazılar yazılarak tahrip edildiğini belirtti.

 

Seferlere ara verildi

 

EGO yetkilileri, ODTÜ’de yaşanan olaylar sonucu üniversiteye verilen servisleri durdurduklarını bildirdi. Yetkililer, şu açıklamayı yaptı:

“Otobüslerimizden biri eylemler sırasında, gaz kabloları kesilerek patlamaya hazır bir bomba haline getirilmiştir. Bir başka aracımız gasp edilerek, tahrip edilmiştir. Hem içinde taşıdığımız vatandaşlarımızın, hem de şoförlerimizin can güvenliği için maalesef bu zor kararı almak zorunda kaldık. ODTÜ yönetimi gerekli önlemleri alana kadar üniversitemize otobüs seferlerine ara vermek zorunda kaldık. Bu nedenle servislerimizden yararlanan tüm öğrenci, öğretim görevlisi ve personelimizden özür dileriz.”

 

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