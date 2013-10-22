ODTÜ'de sabaha kadar çatışma

ODTÜ'deki ormanlık alandan geçecek olan yol çalışmasını protesto etmek için gündüz yapılan 'Fidanını kap gel' eyleminin ardından akşam saatlerinde polis, müdahalede bulundu.

ODTÜ Ormanı'ndan geçen ve tartışmalara neden olan yol projesinde Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin kampüse baskın düzenlemesinin ardından "Fidanını kap gel" eylemi yapıldı.

ODTÜ'de, yol projesi nedeniyle ağaçların kesilmesini protesto eden bir grup, otoyolun bir kısmının geçtiği ODTÜ Ormanı'na fidan dikme eylemi düzenledi. Yaklaşım bin kişinin katıldığı eylemde, tartışmalara neden olan yol güzergahına çok sayıda fidan dikildi.

Doğan Haber Ajansı'ndan Tahsin Güner ve Muhammet Bayram'ın haberine göre, saat 12'de toplanan grup, ellerinde fidanlarla yürüyüşe geçti. Sloganlar ve ellerinde fidanlarla yürüyen grup, yol çalışmasının devam ettiği alanın yanında gelerek fidanları buraya dikti. Belediyeye ait iş makinelerinin çalışmaya devam etmesine tepki gösteren grup, sloganlarla durumu protesto etti. Zaman zaman yol çalışmasında çalışan işçilerle öğrenciler karşı karşıya geldi.

Gerginlik sırasında atılan bir taş, yol çalışması için orada bulunan bir işçiye isabet etti, işçi hafif şekilde yaralandı. Ellerindeki fidanları alana diken göstericiler, yol projesi aleyhine sloganlar attı. Eyleme, CHP milletvekilleri de destek verdi.

Eylemin ardından çatışma çıktı

Gecenin ilerleyen saatlerinde ODTÜ kampüsü A4 kapısında toplanan öğrenciler, kampüs içerisinde seyreden bir belediye otobüsünü durdurarak, kendilerine barikat yaptı. Öğrencilere çevik kuvvet ekipleri biber gazı ile müdahale etti.

Bunun üzerine bazı öğretim görevlileri polis müdürlerinin yanına gelerek, polislerin okul dışına çıkmasını istediler. Barikat yapılan otobüsün çekici tarafından çekilmesinin ardından grubun taş atması üzerine çevik kuvvet ekipleri tekrar biber gazı ile müdahale etti.

Müdahale sırasında bir polis helikopteri de projektörle havadan aydınlatma yaparak müdahaleye destek verdi.

Öte yandan çıkan olaylar sonucunda 3 kişinin gözaltına alındığı bildirildi. Ankara Emniyet Müdürü Kadir Ay'ın ise polis helikopterinde bulunduğu ve müdahaleyi yönettiği öğrenildi.