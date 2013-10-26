Kızılay’da ODTÜ eylemine polis müdahalesi; 24 kişi gözaltına alındı

Ankara Kızılay'da ODTÜ Ormanı'nda yapılan yol çalışmasını protesto eden grup YÖK'e yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis ekipleri daha sonra gruba müdahale etti. 24 kişi gözaltına alındı.

GENÇ-DER üyesi bir grup Kızılay Meydanı'nda toplanarak ' ODTÜ 'den ağaçları kesip yol yapacağına, YÖK 'ü yık orman yap' pankartı açtı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, ellerinde fidanlar bulunan grup, Bilkent’te bulunan YÖK binasına gitmek için daha sonra Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden yürüyüşe geçti. Grubun önü bir süre sonra çevik kuvvet ekipleri tarafından kesildi. Polis,eylemcilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Çevik kuvvet ekipleri daha sonra gruba müdahale etti. Yaka paça gözaltına alınan 24 kişi polis otobüsüne bindirilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Müdahale sırasında ise fidanların saksıları ile birlikte kırıldığı görüldü.