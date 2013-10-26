T24 LogoT24 Logo
Gündem

Kızılay’da ODTÜ eylemine polis müdahalesi; 24 kişi gözaltına alındı

ODTÜ eyleminde gözaltına alınan 24 kişi polis otobüsüne bindirilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Müdahale sırasında ise fidanların saksıları ile birlikte kırıldığı görüldü

26 Ekim 2013 18:17

Ankara Kızılay'da ODTÜ Ormanı'nda yapılan yol çalışmasını protesto eden grup YÖK'e yürümek istedi. Yürüyüşe izin vermeyen polis ekipleri daha sonra gruba müdahale etti. 24 kişi gözaltına alındı.

GENÇ-DER üyesi bir grup Kızılay Meydanı'nda toplanarak ' ODTÜ 'den ağaçları kesip yol yapacağına, YÖK 'ü yık orman yap' pankartı açtı.

Doğan Haber Ajansı'nın haberine göre, ellerinde fidanlar bulunan grup, Bilkent’te bulunan YÖK binasına gitmek için daha sonra Gazi Mustafa Kemal Bulvarı üzerinden yürüyüşe geçti. Grubun önü bir süre sonra çevik kuvvet ekipleri tarafından kesildi. Polis,eylemcilere dağılmaları yönünde uyarıda bulundu. Çevik kuvvet ekipleri daha sonra gruba müdahale etti. Yaka paça gözaltına alınan 24 kişi polis otobüsüne bindirilerek Ankara Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü. Müdahale sırasında ise fidanların saksıları ile birlikte kırıldığı görüldü.

 

ETİKETLER

odtüeylemgözaltıçiçekağaçhaber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Libya tezkeresi Türk-Rus ilişkilerini nasıl etkiler?...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Kanal İstanbul güzergâhı havadan görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

“Yemekhane kartımda para kalmamış sadece bir liram var” paylaşımı yapan...

Erdoğan: Libya'ya peyderpey asker gönderiyoruz; gerekirse Kanal İstanbul'dan da savaş...

İstanbul Üniversitesi Rektörlüğü, tepki çeken yemekhane kararını iptal etti...

Meteoroloji’den Marmara için fırtına uyarısı: Ağaç ve direk devrilmesine, ulaşımda...

İmamoğlu’ndan Ulaştırma Bakanı’na deniz trafiği  yanıtı: Yeğeni sandalla mı geçti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24