ODTÜ'de kesilen ağaçların yerine 3017 fidan dikildi

Ortadoğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) yönetimi Anadolu Bulvarını Konya yoluna bağlayacak yol çalışması için ODTÜ arazisinde yapılan çalışmanın ardından ‘Ağaç Dikme Şenliği’ gerçekleştirdi.

Şenlikte konuşan ODTÜ Rektörü, Prof. Dr. Ahmet Acar, her yıl yapılan ağaçlandırma şenliğinin bu yıl çok daha özel bir anlamı olduğunu ve bunun sebebinin 18 ekim 2013 tarihinde Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin gece yarısında izinsiz bir baskınla ODTÜ arazisine girerek en az 629 tanesi nakledilebilecek 3000 den fazla ağacı yok ettiğini belirtti. Acar, sözlerine şöyle devam etti:

“Bu süreçte bizi, üniversitemizi, doğaseverleri özellikle rencide eden nokta, ODTÜ‘yü bütün bu süreç içinde yasal zorunluluklar ve Ankaralılara karşı duyduğu sorumluluk duygusuyla, bu yolun geçmesine 20 senedir onay vermiş olmasıdır. Dolayısıyla bu yolun geçmesi için o ağaçların bir gece de yok edilmesine hiç gerek yoktur. Ve sunu da sizinle paylaşayım bizim ağaçlandırma müdürlüğümüz bu 629 tane çam ağacının nakledildiği zaman ekilecek yerlerini bile hazırlamıştır. Dolayısıyla burada çok ciddi bir hukuksuzluk vardır. Çok ciddi bir iyi niyet eksikliği vardır. Ama ODTÜ olarak bu gün daha bir hafta olmadan bu 3017 ağacın yerine 3017 ağacı dikiyoruz.”

'Arazi 50 yıl önce çoraktı, ormana çevirdik'

Doğan Haber Ajansı'nda yer alan habere göre, ODTÜ yönetimi tarafından kampüs içindeki binaların yapılması için ağaçların kesildiği iddialarına da yanıt veren Acar, "Gazete sayfalarında televizyon ekranlarında bir takım karalamaları sizlerde izliyorsunuz. Bunlar ODTÜ öğrencilerinin kendi ağaçlarını kestiklerini, 15 bin ağaç kesildiği şeklinde son derece asılsız insafsız karalamalar var. Önümüzdeki günlerde bu konuda çok yaygın olan kamuoyunu bilgilendireceğiz. ODTÜ, 50 yıl önce kendisine emanet edilen çorak ve tamamen ağaçsız olan bu araziyi 50 sene içinde sürdürdüğü kampanyayla 30 kilometre kareden fazla bir orman alanı olarak geliştirmiş ve topluma sürmüştür" dedi.

Ağaçlar, binalardan sonra dikildi

ODTÜ’nün 1960’ların başından beri planlı olarak büyüdüğünü ve bu nedenle yurtiçi yurtdışı mimarlık ve planlama ödülleri aldığını dile getiren Acar, "Nereye bina yapılacağı nereye ağaç dikileceği belirlidir. 1960’lı yılları hatırlayanlarımız bu gördüğünüz bütün çevrede tek bir ağaç olmadığını hatırlayacaklardır. Dolayısıyla o binaların yapıldığı tarihte tek bir tane ağaç bile yoktu. Binalar yapıldıktan sonra bu ağaçlar dikilmiştir. Şimdi 40 sene sonra binalarla ağaçları bir arada görüp bina yapmak için ağaçları kesmişlerdir demek en azında cahillik bir ihtimalle de kötü niyettir" diye konuştu.