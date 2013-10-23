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Gökçek: ODTÜ'nün ağaçları keserek yaptığı kaçak binaların belgeleri var

Melih Gökçek, 'ODTÜ'deki kaçak yapılarının hepsi için direkt rapor tutarım. O raporun mahkemede de cezası 2-3 senedir. Haberleri olsun' dedi

23 Ekim 2013 16:36

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, ODTÜ’nün de bina yapmak için ağaç kestiğini iddia etti.

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) Prof. Dr. Ahmet Acar'ın yol yapımına karşı çıkmasıyla ilgili "İlk defa burada söylüyorum. Rektör resmen korkuyor" diyen Gökçek, marjinal grup ve militanların rektörü taşladığını, odasının camını çerçevesini aşağı indirdiklerini belirtti.


'Rant' iddiasında bulundu


Melih Gökçek ODTÜ'nün bina yapmak için kendi ağaçlarını katlettiğini öne sürüp belgelerini ilk kez Samanyolu Haber canlı yayınında gösterdi.

2003 yılından 2013 yılına kadar üniversite içindeki sökülen ağaçların nereye gittiğinin meçhul olduğunu belirten Gökçek, ODTÜ içindeki ağaçların 10 yılda plansız ve kaçak olarak katledildiğini yerlerine de kaçak yapılar dikildiğini öne sürdü, üç bölgenin önceki ve sonraki hallerinin fotoğraflarını gösterdi.

Üniversite rektörü ve öğretim üyelerine seslenen Gökçek, yol planını bozdurmaları durumunda, "ODTÜ'deki kaçak yapılarının hepsi için direkt rapor tutarım. O raporun mahkemede de cezası 2-3 senedir. Haberleri olsun" diye konuştu.


Cami yıkımına yönelik iddialara cevap


Melih Gökçek, "Başbakan Erdoğan'ın önünde cami bile olsa eğer yol oradan geçecekse biz o camiyi yıkarız, gideriz o camiyi bir başka yere yaparız" açıklamasında sonra Gürsel Tekin'in AK Parti'nin yıktığı camileri açıklayacağına yönelik söylemine de cevap vererek şunları söyledi: "Açıklasın. Çok cami yıktık. Biz yol olduğu zaman eski camileri yıkarız yerine de yenilerini yaparız. Şu anda Ankara'ya dev bir cami yapıyoruz. Animasyonunu izleyince bile mest oluyorum."


Kendi yaptırdığı anket sonuçlarını açıkladı


Başkan Gökçek, Ankara'da kendi yaptırdığı anket sonucunu da açıkladı.  Gökçek yaptırdığı ankete göre AKP'li belediye başkanı adayının, 2014 yerel seçimlerinde alacağı oyun 55.2 olduğunu belirtti.

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