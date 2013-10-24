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Politika

Erdoğan'dan ODTÜ'lülere gönderme: 'İstemiyoruz olmayacak' tavrı faşizanca

Başbakan Erdoğan, ODTÜ eylemleriyle ilgili olarak 'Şurada sandık var 5 ay sonra. Milli irade karşısında herkes boynunu eğmek, takdir etmek zorundadır' dedi

24 Ekim 2013 16:53

Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ eylemleriyle ilgili olarak “Ben yaptım' tavrı ne kadar yanlışsa 'ben istemiyorum olmayacak' tavrı da o kadar yanlıştır. O kadar faşizandır" dedi.

Ankara’da Next Level Alışveriş Merkezi’nin açılış törenine katılan Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, ODTÜ’de yapılan otoyol eylemlerine değindi.  Başbakan Erdoğan, “Yapılan eleştirilerin ardında çevre duyarlılığı yok. Bazı başka niyetlerinin olduğunu biliyoruz. Şurada sandık var 5 ay sonra. Milli irade karşısında herkes boynunu eğmek, takdir etmek zorundadır. Biz her samimi öneriyi dinleriz, dikkate alırız. Bize oy versin ya da vermesin, herkesin talebini isteğini rahatsızlığını önemseriz. Ancak demokrasilerde bunun bir yolu, yöntemi var. Bu demokratik tavrı, kültürü özellikle sergilemesini ve taleplerine gösterilmesini bekledikleri saygının başkalarının taleplerine de duymalarını bekliyoruz” diye konuştu.

"Sandıktan çıkan çoğunluğun, azınlığa her şeyi dayatma hakkına sahip değil, azınlıkta olan da çoğunluğa saygı duymalı" diyen Erdoğan, "Ben istemiyorum yapmayacaksın' demek demokratik bir tavır, özgürlükçü bir tavır, başkasının haklarına saygılı bir tavır değil; baskıcı, otoriter, bencil ve faşizan bir tavırdır. 'Ben yaptım' tavrı ne kadar yanlışsa 'ben istemiyorum olmayacak' tavrı da o kadar yanlıştır. O kadar faşizandır.

 

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