Bahçeli'den Erdoğan'a: Bayram günü ODTÜ'ye nasıl girersiniz?

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, Orta Doğu Teknik Üniversitesi'ndeki yol yapımı vardı. Bayram günü iş makinelerinin ODTÜ'ye girmesini eleştiren Bahçeli, "Sözde yol yapmak maksadıyla ODTÜ’ye bayram günü iş makineleriyle baskın yapan sen mi cumhuriyete hizmet etmekten bahsediyorsun" dedi.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ’Milli Değerleri Koru ve Yaşat’ mitingleri kapsamında Samsun’da düzenlediği ’Kurtuluş’ temalı mitingde konuştu.

Bahçeli konuşmasında şunları söyledi:

Gezi Parkı’nda çadır kuran gençlerin çadırlarını sabaha karşı yakarak mı medeniyetten bahsediyorsun…

Sözde yol yapmak maksadıyla ODTÜ’ye bayram günü iş makineleriyle baskın yapan sen mi cumhuriyete hizmet etmekten bahsediyorsun.

Başbakan Erdoğan yol için cami yıkacaklarını söylemiştir. Yol için cami yıkmayı göze alıyorsun. Bir yanda BOP yoklamasına yok yazılmamak için kilise açıyorsun.

Bir yanda cami yaparak göz boyuyorsun diğer yanda kiliselere azınlık vakıflarına kimseye sormadan milletin malını bağışlıyorsun.

Yol uğruna cami yıkıyorsan yoldaşın cani başı için cumhuriyeti havaya uçurmaktan da geri durmazsın.

Başbakanın bu sözünü başka biri kullansaydı ne kafirliği ne de İslam düşmanlığı kalırdı.

Başbakan Erdoğan caminin aynı zamanda medeniyet olduğuna anlayamayacak kadar aklı bağlanmıştır.

Başbakan Erdoğan BOP’a kendisini öyle adamıştır ki asıl yüzü belirmeye başlamıştır.

Başbakan ve hükümetinin son kullanım tarihi dolmuş mudur…

Önce yerel seçimlerde bu iktidar uyarılmalıdır.

Arkasından da başbakanın cumhurbaşkanı olma hayalleri suya düşmelidir.