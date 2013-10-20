'ODTÜ'de kesilen ağaçların 5-10 katını dikeriz'

Afyonkarahisar'ın Gebeceler Beldesi'ne, düzenlenen bayramlaşma ve bazı tesislerin temek atma törenine katılan Orman ve Su İşleri Bakanı Veysel Eroğlu, "Ankara'da yollar yapılmazsa ODTÜ'ye ulaşmak da mümkün olmaz" dedi. "ODTÜ'de kesilenin 5-10 katını dikeriz" diyen Eroğlu, "bütün dünyada orman varlığı azalırken, Türkiye'de hem orman varlığının hem de odun servetinin arttığını" iddia etti.

'Kestiğimizin 5-10 katını dikeriz'

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekiplerin çok sayıda iş makinesi ve Çevik Kuvvet desteğiyle Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ) ormanına girerek yol yapılması için ağaçları kesmesini de değerlendiren Bakan Eroğlu, kesilen ağaç sayısının 5- 10 katını dikeceklerini söyledi. Ankara-Eskişehir yolunun çok yoğunlaştığını aktaran Eroğlu, şunları kaydetti:

"ODTÜ ile ilgili Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, üniversite rektörlüğü ve Ankara Büyükşehir Belediyesi oturup anlaştı. Hatta 100 milyon TL'lik bir de tünel yapıldı, daha ne yapılacak. Neticede Ankara'da yollar yapılmazsa ODTÜ'ye ulaşmak da mümkün olmaz. Bütün dünyada orman varlığı azalırken, Türkiye'de hem orman varlığı hem de odun serveti artıyor. Ağaçlandırma ve orman ıslahını yılda 70 bin hektardan 500 bin hektara çıkardık. Türkiye'nin kurak ve boş her alanını ormanlaştırdık. Dolayısıyla ağaçlandırma diyince akla Türkiye geliyor."

AKP bayraklarını indirtti.

Eroğlu, tören alanındaki AKP flamalarını görünce, indirilmesini istedi. Kürsüye çıkan AKP Milletvekili Halil Ürün, "Hadi gençler bu siyasi bir bayramlaşma değil, resmi bayramlaşma. Ben kürsüden inmeden indirin tüm parti bayraklarını" dedi.

Gebeceler'deki bayramlaşma törenine Bakan Eroğlu'nun yanı sıra, Vali İrfan Balkanlıoğlu, AKP Milletvekili Halil Ürün, Afyonkarahisar Belediye Başkanı Burhanettin Çoban, İl Emniyet Müdürü Mustafa Uçkan katıldı. Bayramlaşma töreninin yapıldığı alana asılı AKP flamalarını gören Bakan Eroğlu, yanına çağırdığı partililerden flamaların indirilmesini istedi. Bakan Eroğlu, yanında oturan Milletvekili Halil Ürün'e bayramlaşmanın resmi bir tören olduğunu, vali ve bürokratların da katılacağını söyledi.

'Ben kürsüden inmeden bayrakları indirin'

Belediye Başkanı Çoban'ın konuşmasının ardından kürsüye gelen Ürün, tören başlamasına rağmen parti flamalarının indirilmemesine tepki gösterdi. Tören alanında parti bayrakları bulunmaması gerektiğini vurgulayan Ürün, "Bir keski bulamadınız mı arkadaşlar? Gençler bir keski yok mu Gebeceler'de? Bir keski alıp gelin de keselim, indirelim şunları. Çıkarın dediğimiz zaman bayrakları yukarı çıkarıyorsunuz, ama indirin dediğimizde indirmiyorsunuz. Bu bayrakların burada olması Sayın Bakanımızı rahatsız ediyor. Onun rahatsızlığı da bizi rahatsız ediyor. Hadi gençler bu siyasi bir bayramlaşma değil, resmi bayramlaşma. Ben kürsüden inmeden indirin tüm parti bayraklarını" diye konuştu.

Ürün'ün sözleri üzerine çatılara tırmanarak ipleri kesen partililer, flamaları topladı. Bir partilinin bayrakların 30 Mart 2014'e hazırlık olduğunu belirtmesi üzerine ise Ürün, "30 Mart'a daha vaktimiz var" diye yanıt verdi.