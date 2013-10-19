Melih Gökçek'ten ODTÜ baskını yorumu: Arkadaşlar sürpriz yapmış

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek, Belediyesi ekiplerinin ODTÜ’ye gece yarısı baskını yapmasının kendisi için de sürpriz olduğunu söyledi.

Ankara Büyükşehir Belediyesi Başkanı Melih Gökçek, belediye ekiplerinin ODTÜ’den geçecek yol projesine gece yarısı baskını ile başlamasıyla ilgili ilk değerlendirmeyi Twitter’dan yaptı.

Melih Gökçek, Twitter’daki hesabından “Dün gece arkadaşlar bana da sürpriz yapmışlar. Bir gecede ODTÜ yolunu açmışlar. Ankaramıza hayırlı olsun” diye yazdı.

Gece yarısı baskını ile ilgili konuşan başlaması hakkında konuşan, ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, “Bu tamamen yasadışı bir tasarruftur. ODTÜ arazisine izinsiz olarak girildi. Konu ile ilgili yasal başvurumuzu yapacağız” demişti.