ODTÜ Rektörü: ODTÜ'ye izinsiz girildi

ODTÜ Rektörü Prof. Dr. Ahmet Acar, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ODTÜ’den geçecek yol projesine gece yarısı baskını ile başlaması hakkında “Bu tamamen yasadışı bir tasarruftur. ODTÜ arazisine izinsiz olarak girildi. Konu ile ilgili yasal başvurumuzu yapacağız” dedi.

Melih Gökhan Koç'un Hürriyet'teki haberine göre, ODTÜ’den geçecek yol kapsamında 3 bini aşkın ağacın projeden etkileneceğini belirlediklerini dile getiren Rektör Acar, bu ağaçlardan 2 bin 400’e yakınının nakledilemeyeceğini ancak 600’den fazla ağacın nakledilebileceğini söyledi.



'Yasal hakkımızı kullanacağız'



Acar, Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin ODTÜ’ye gece yarısı baskını yapmasına gerek olmadığını ifade ederek, şöyle konuştu:

"Zaten bu yol projesine ODTÜ izin vermişti. Gece yarısı baskınını iyi niyetli bir yaklaşım olarak bulmuyoruz ve tasvip etmiyoruz. Yapılan tamamen yasadışı bir tasarruftur. ODTÜ arazisine izinsiz olarak girildi. Konu ile ilgili yasal başvurumuzu yapacağız. Gecenin karanlığında yapılan bir çalışmada hangi ağacın nakil edilip edilemeyeceğini belirlemek mümkün değildir. Nakledilebileceği tespit edilen 600’ü aşkın ağaç, bu kadar kısa sürede taşınamaz."

Ankara Büyükşehir Belediyesi ekiplerinin dün gece saatlerinde ODTÜ arazine iş makineleriyle izinsiz girmesinin ardından, bu manzara ortaya çıktı: