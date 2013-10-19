ODTÜ'de gece yarısı yol çatışması!

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler gece saatlerinde ODTÜ'de yol çalışmasına başlarken, polis, protestocu gruba gazlı müdahalede bulundu.

Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı ekipler çok sayıda iş makinesiyle ve çevik kuvvet desteğiyle ODTÜ ormanına giderek yol çalışmasına başladı.

Polis, yol yapımına tepki gösteren gruplara biber gazıyla müdahale etti.

Yol yapım işçileri görüntü almaya çalışan basın mensuplarına tepki gösterirken, bir polis helikopteri de ekiplere havadan destek verdi.

Yol çalışmalarını sürdüren Büyükşehir Belediyesi ekiplerine ve iş makinalarına saat 22.30 sıralarında çalışmaları protesto eden bir grup tarafından taş atıldı. Bunun üzerine polis, eylemcilere gaz bombasıyla müdahale etti.

Ağaçların sökülmesini protesto eden yaklaşık 40 kişilik grup daha sonra kampüsün 100. Yıl Mahallesi çıkışındaki A4 kapısı önünde toplandı.

Güvenlik güçlerinin dağılmaları yönündeki uyarısına rağmen eylemi sürdüren gruptan bazı kişiler polise taş attı. Güvenlik güçleri de bunun üzerine göstericilere biber gazı ile karşılık verdi.